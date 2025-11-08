桃源國中布農族新年祭 聽故事、學傳統、唱祭歌

為推廣原住民族文化教育、落實族群多元共融精神，高雄市桃源區桃源國中於勤和部落舉辦「布農族新年祭（Minhamisan）」活動，跟著耆老回到舊部落，聽故事、學傳統、唱祭歌，整場活動充滿原民文化的節奏與溫度。(見圖)

主辦單位今(八)日說明，部落耆老以母語與故事方式講述遷村歷程與布農族與自然共生的智慧；耆老「我們的每一步遷移，都是為了讓族人與山林和諧共存」這段口述歷史不僅讓學生了解文化脈絡，也深化了對地方歷史的尊重與認同；接著進入最受歡迎的文化課程-Savusavu製作教學，學生親手體驗包製傳統糯食的過程，透過動手實作認識布農族飲食文化與生活智慧。

廣告 廣告

在具象徵意義的「pasibutbut祈禱小米豐收歌」中，耆老與學生共同吟唱多聲部和音，祈求來年小米豐收；隨後的「malastapang報戰功」更讓全場熱情沸騰，展現族人英勇與歡慶的精神！

主策劃者阿穌嵐組長指出，在美麗的山巒下，看到老師們和學生一同穿著族服、參與課程、長輩們聽著祭歌，是很難得又珍貴的經驗，彷彿回到過往的生活場景。校長陳世明表示，透過在地文化課程，學生能從體驗中了解族群的信仰與生活態度，也學會尊重與包容不同文化；他也感謝桃源區公所、勤和發展協會、勤和長老教會與勤和文化健康站的大力協助，讓活動順利圓滿。

桃源國中透過教育現場的文化再現與族群共學，讓學生從生活出發理解族群文化的深層價值，展現學校持續深耕地方、尊重多元、厚植文化素養的教育精神。