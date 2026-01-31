桃源櫻花季浪漫登場 健走、攝影、夜櫻活動串聯山城春日風情

115年桃源區櫻花季開幕，宣告為期一個月的賞櫻活動正式啟動。 圖：高雄市桃源區公所/提供

[Newtalk新聞] 高雄市桃源區年度春季盛事「115年桃源區櫻花季」正式登場，開幕儀式今(31)日於桃源櫻花公園舉行，宣告為期一個月的賞櫻活動正式啟動，現場邀請高雄市原住民事務委員會主委阿布斯、桃源區長杜司偉、高雄市議員高忠德等貴賓共襄盛舉，吸引不少民眾與遊客提前感受山城春日風情。

桃源區公所表示，今年櫻花季結合賞櫻健走、攝影比賽、原味市集及音樂舞蹈表演等多元活動，打造豐富的春季旅遊體驗。受惠於日前寒流帶來的低溫，今年櫻花花況表現亮眼，目前整體開花約達六至七成，花期穩定，成為全台較早進入賞櫻期的地區之一，邀請民眾把握最佳賞花時機上山走春。

廣告 廣告

杜司偉指出，桃源櫻花公園每年固定舉辦櫻花季活動，今年主打河津櫻，園區內並栽植吉野櫻、粉紅佳人及台灣原生種山櫻花等多樣品種，花色層次豐富、景觀變化多元，深受遊客喜愛。他表示，今年特別規劃「桃醉櫻花．源氣健走活動」與「桃源現櫻姿」攝影比賽，鼓勵民眾以不同方式親近櫻花步道與自然環境。

杜司偉進一步說明，健走活動採網路預約制，完成報到即可獲得參賽禮包，走完全程並集滿章戳後，還可參加摸彩，獎項包含平板電腦、智慧手錶、無線耳機及多項實用家電，期盼提升民眾參與度與活動互動性；攝影比賽最高獎金新台幣1萬元，第一名另由里長加碼2000元，報名前50名可獲得在地特色伴手禮，邀請遊客用影像記錄桃源櫻花之美。

委阿布斯表示，桃源區結合自然景觀與原住民族文化特色，透過櫻花季活動，不僅展現山城獨有的生態風貌，也讓更多人認識部落文化與生活樣貌，是推動原鄉觀光與文化傳承的重要平台，未來市府將持續支持地方特色活動，協助原鄉發展。

員高忠德也肯定桃源區公所近年持續用心辦理活動，櫻花季已成為桃源的重要觀光品牌，尤其寶山一帶櫻花品種多元、景觀豐富，期盼透過媒體行銷，讓更多民眾走進桃源、看見山城之美。

此外，為延長遊客停留時間，桃源區今年自1月16日起啟動夜間賞櫻燈光設計，並於週日安排音樂與舞蹈演出，營造浪漫夜櫻氛圍。因應花季人潮與山區道路狀況，區公所也規劃付費接駁措施，提醒民眾留意交通資訊及早晚溫差，安心賞櫻、暢遊桃源。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

分享霍諾德爬101近距離視角！Google執行長笑：發現「電梯以外」新路徑

電動摩托車、滑板車統統上戰場 俄軍限量版最新特戰運輸載具曝光

阿布斯(右二)、高忠德(右一)表示，透過櫻花季活動，讓更多人認識部落文化與生活樣貌。 圖：高雄市桃源區公所/提供

杜司偉指出，桃源櫻花公園每年固定舉辦櫻花季活動。 圖：高雄市桃源區公所/提供

桃源櫻花季活動今年主打河津櫻，園區內並栽植吉野櫻、粉紅佳人及台灣原生種山櫻花等多樣品種。 圖：高雄市桃源區公所/提供