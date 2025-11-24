桃猿宣布撤換領隊 樂天亞洲區CEO來台「滅火」：完全沒有賣掉球隊的想法

中華職棒樂天桃猿日前奪下台灣大賽總冠軍，卻又接連爆出「摳門養二軍」，以及總教練古久保健二倉促遭撤換，均重創桃猿形象，也引發球迷不滿。

今（24）日由樂天亞洲區CEO葛城崇親自來台「滅火」召開記者會，信心喊話強調，樂天桃猿隊對於樂天集團體育事業來說，佔據非常中央、核心角色，「所以我們完全沒有任何想法要賣掉這個球隊」，並宣佈由日本東北樂天金鷲社長森井誠之將暫代樂天桃猿執行長，專注於改善球員住宿、餐飲與競技表現。

樂天撤換CEO 專注改善食宿問題

樂天桃猿昨（23）日發布採訪通知，今選在中華職棒聯盟召開記者會，一度引發是否要賣球隊的討論，不過，隨後樂天桃猿否認此傳聞。

今天記者會，由葛城崇親自出席，會中宣布撤換領隊牧野幸輝，並由森井誠之擔任暫時代理執行長。

森井誠之表示，在記者會之前已與中華職棒會長蔡其昌進行近一小時的會議，很抱歉關於選手訓練設施、食宿的報導，讓球迷感到擔心，改善小組在檢討過程中確實也發現有些疏失，將提出具體的改善計劃。

二軍宿舍有3個選項 球員看過後決定

關於球員膳食問題，球團於今年8月已更換餐飲業者，但之後仍傳出包括食物量不夠、蛋白質不足、飲食不夠均衡等問題，未來將增加一家業者與預算，讓餐飲選擇變的更多元。

食堂部分，森井誠之表示，有檢視當時狀況與現在吃飯的環境，「現在非常乾淨衛生，即使用餐環境乾淨，也會發生過去不慎有異物混入，因此也會加強監視，也承諾春訓前會改善」，屆時將再邀請記者來吃飯。

至於住宿問題，森井誠之指出，由於二軍基地搬到桃園球場附近，會提供跟一軍選手一樣的飲食環境，在實際走訪宿舍環境後，他也認為確實要立刻改善，目前已有3個選項，希望讓選手實際去看再做選擇。

他表示，宿舍尋找的地點都是讓選手練習完方便回去，安全性也有考量，過往會盡量找整棟，但整棟的物件不好找，如果環境都合適的話，說不定會納入兩個地點分開住，二軍選手每天都非常努力在鍛鍊自己，身為主管會盡快找到候補宿舍。

至於總教練人選部分，森井誠之表示，現在積極在與人選面談中，不論是台灣或日本都還在洽談中，有消息會立刻跟大家報告。