桃猿拋震撼彈 古久保卸總教頭

亞洲職棒交流賽樂天桃猿9日與韓職KT巫師隊交手，桃猿劉子杰6局下代打敲出超前2分砲，助隊終場以6比3搶勝，獲選MVP。（桃園市政府提供／中央社）

本報綜合報導

亞洲職棒交流賽最終戰9日開打，樂天桃猿迎戰韓國職棒KT巫師，儘管投手群整場發生10次保送，但靠著張趙紘、劉子杰開轟，終場以6比3擊敗韓職KT巫師隊，交流賽2連勝。賽後球團卻拋出震撼彈，宣布古久保健二正式卸下總教練職務。

桃猿隊4局下靠著邱鑫二壘打先追回1分，5局下靠著何品室融安打、張趙紘開轟，2分砲幫助球隊超前比數。KT巫師隊6局上靠著安打、保送、盜壘、失誤扳平比數，6局下桃猿隊靠著劉子杰代打超前比數2分砲要回領先，8局下桃猿隊再靠著林政華三壘打、高飛犧牲打，跑回團隊第6分。

桃猿隊採投手車輪戰，先發投手曾家輝投1局讓對手3上3下，下勾投手陳世展2局登板，單局被敲2支安打，投出2次四死球保送失掉1分，3局李家明登板，投出3次四死球保送，但沒有掉分。桃猿隊4局換上鍾亦恩登板，連續被敲2支安打，接著投出2次四壞保送失掉1分，5局開始林華偉、李柏毓、賴威誠、盧冠宇、王奕翔依序登板，僅李柏毓再失掉1分非責失分，桃猿奪勝，勝投為李柏毓。

桃猿隊張趙紘、劉子杰都開轟，劉子杰為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP），何品室融單場敲3安，打擊表現也很亮眼。KT巫師進攻方面局局有攻勢，卻無法轉化為得分，全場7安打、選到10次保送，全場合計17次上壘，但最終僅攻下3分。

樂天桃猿隊今年剛奪下樂天球團接手後首冠，打完交流賽卻拋出震撼彈，古久保健二正式卸下總教練職務。領隊牧野幸輝表示，「新球季教練團陣容待明確後公布，敬請球迷朋友繼續為樂天桃猿加油。」牧野幸輝說，古久保總教練是基於合約內容而撤換，對於下一任是否由日本人接替，他沒有正面回應，只表示會在近期給予資訊。

牧野幸輝強調，球團感謝古久保總教練的帶領，雙方會結束合作主要是基於合約原因，「古久保總教練今年帶領我們拿下總冠軍，球隊對於他深表感謝的心意。基於雙方的合約時間和內容，這是主要的原因。」