桃猿迎戰日職樂天！話題王辰己涼介來了 率多名一軍戰力來台
台灣大賽總冠軍熱潮延續！由 2025 台灣大賽總冠軍隊伍樂天桃猿擔任地主的「2025 桃園亞洲職棒交流賽」，將於 11 月 7 日至 9 日在樂天桃園棒球場盛大登場，本交流賽將是樂天桃猿今年球季最後的公開出賽。
這場備受期待的秋季棒球盛會，不僅是總冠軍隊伍的榮耀出擊，也將迎戰日本東北樂天金鷲、韓國 KT Wiz (KT 巫師)，打造最高水準的台日韓三國職棒對決。凡購買內野熱區門票者即可獲入場禮，價值 $780 元的賽事紀念 Tee。
繼首波公布三位台將宋家豪、蕭齊、陽柏翔，以及陣中主力球員小深田大翔、太田光、莊司康誠與藤井聖將來台參賽後，東北樂天金鷲本次訪台名單中，出現多名一軍球員。
辰己涼介是本次賽事最大亮點之一，他不僅是頂尖球員，擁有 2023 年金手套獎和 2024 年安打王的頭銜，更因為在 2024 年世界 12 強賽期間，公開喊話「如果我們輸掉 12 強賽，我就改當投手」，而成為台灣體壇的熱門話題人物。
另一位今野龍太則是球隊重要投手戰力，在職棒生涯中多以中繼出賽，2025 年賽季繳出防禦率 3.61、5 次中繼。
在職業生涯第 12 年時，臨危受命首次擔任先發投手，繳出 2 局無失分的好投，並成功化解滿壘危機。今野龍太作為東北樂天金鷲陣中經驗豐富且能在緊急時刻穩住陣腳的關鍵投手。
本次交流賽由桃園市政府主辦，樂天桃園棒球場為主場，為彰顯「在地主場」應援優勢，11 月 7 日開幕日將推出台灣跨運動領域史無前例的「雙隊合體」開幕表演。
這場備受矚目的應援大合體，是兩支桃園在地職業球隊專屬啦啦隊的重量級聯名，不僅突破了棒球與排球領域的界線，也展現桃園職業運動的堅強應援實力。
此次應援合體集結了共 12 位的超豪華陣容，由 5 位地主樂天桃猿棒球隊專屬的「樂天女孩」卉妮、穎樂、曲曲、Mika、貝佳頤領軍。
與 7 位桃園雲豹飛將排球隊專屬的「桃氣女孩」韓援金髮女神朴星垠、可愛天花板金佳垠、和琪、蔓妮、邦妮、羽娜、草莓攜手跨界演出，超豪華女孩陣容將同場飆舞，為開幕戰帶來最強勁的視覺震撼與應援氣場。
這場「棒球人氣隊」與「排球話題隊」的跨領域盛大聯名，不僅突破了運動領域的界線，更在開幕日當天創造跨國應援的吸睛話題。
桃氣女孩陣中的兩位韓籍成員朴星垠和金佳垠，將在日韓對戰首日率先登場，與場邊助陣的韓國 KT 巫師啦啦隊 Lady Wiz 遙相呼應，這場台灣啦啦隊中「韓籍女神」與韓職頂級啦啦隊之間的隔空應援較勁，勢必成為開幕戰場邊最熱門的話題之一。
其他人也在看
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
MLB》G6再戰山本由伸 藍鳥教頭笑談對策：希望他因為投得太多有點累
多倫多藍鳥隊在世界大賽取得3勝2敗聽牌優勢，第6戰要再面對洛杉磯道奇隊先發投手山本由伸，藍鳥隊總教練John Schneider談到應對策略，他說：「希望他投太多一點有點累。」TSNA ・ 2 小時前
世界大賽／打線昏睡非遭聽牌主因 羅伯茲最氣投手！暴投送免費分太致命
世界大賽G5藍鳥靠著大物新人耶薩維奇（Trey Yesavage）7局僅失1分、飆12Ｋ的驚豔表現領軍，最終6：1擊敗道奇聽牌，賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言此役打線熄火相當不應該，但最讓他生氣的是投手多次暴投，免費送藍鳥壘包。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
MLB》審美疲勞？球員票選獎出爐 大谷翔平「50轟50K」空手而歸
美國職棒大聯盟（MLB）「球員票選獎」（Players Choice Awards）結果揭曉，洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平雖以史無前例的「50轟50K」神級表現震撼全聯盟，最終卻在「年度最佳球員」與「國聯傑出球員」兩項大獎中雙雙落選，成為本屆最大遺珠。中時新聞網 ・ 15 小時前
MLB》激勵士氣！Roberts與金慧成跑壘對決 繞過二壘後竟頭朝下摔倒
洛杉磯道奇今天到多倫多練習備戰世界大賽第6戰。總教練Dave Roberts與金慧成上演「跑壘對決」，繞過二壘後竟頭朝下摔倒。TSNA ・ 4 小時前
大谷翔平可能在道奇奪冠時擔任終結者嗎？本人這樣回應
體育中心／王人瑞報導大谷翔平今天賽後說他有心理準備，會在未來的比賽再上場投球，當被問到有沒有可能在道奇要拿下第四勝的比賽擔任終結者，大谷給了否定的答案。FTV Sports ・ 1 天前
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB世界大賽》Trey Yesavage 7局12K壓制道奇打線 率藍鳥6比1奪得聽牌勝
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G5，台灣時間10月30日上午8時開打，此役藍鳥22歲的先發投手Trey......Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
「龍之子」徐若熙海外FA受日職多隊矚目 傳軟銀端3年10億日圓大約搶人
味全龍「龍之子」徐若熙日前確定行使旅外自由球員權利後，也吸引到許多海外球團準備投入搶人大戰。包含福岡緯來體育台 ・ 3 小時前
為何第七局還讓大谷翔平繼續投？總教練羅伯茲解釋原因
體育中心／王人瑞報導道奇今天再度推出二刀流巨星大谷翔平先發，大谷前6局表現穩定，但第7局續投時連挨兩安退場，牛棚未能及時止血，讓壘上跑者全數回本壘，最終大谷吞下敗投，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說明為何讓他繼續投的原因。FTV Sports ・ 1 天前
棒球》林家正現身ES CON FIELD HOKKAIDO 以練習生身份投入北海道日本火腿鬥士隊秋訓
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天（31日）在官方社群分享台灣旅美好手林家正以練習生身份投入球隊秋訓，貼文中也附上林家正以ES CON FIELD HOKKAIDO球場為背景所拍攝的照片。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
中職》台灣投野引爆日職爭奪戰 日本記者老實說原因
長期被多支美、日職棒球隊追蹤觀察的味全龍投手徐若熙，昨天正式宣告行使旅外自由球員權利，國外球隊即日起可正式與他接觸，統一獅林安可也有望跟進行使，中職選手赴日挑戰的新聞罕見連日攻佔日本媒體的版面，有日本記者接受本報採訪也直言：「台灣選手在NPB（日職）的存在感有日漸擴大的感覺。」自由時報 ・ 21 小時前
MLB世界大賽》道奇G6背水一戰 總教練Roberts：「我期待山本由伸有良好的投球表現」
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G5，今天（台灣時間30日）洛杉磯道奇在自家主場以1比6輸球，系列賽戰績來到2勝3敗，讓對手逼近世界冠軍，自己則站在懸崖邊緣。不過道奇總教練......Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前
MLB／首局3球挨2轟嘆運氣差 史奈爾說若有G7「當然能投」
世界大賽進入尾聲，洛杉磯道奇第5戰以1比6再敗給多倫多藍鳥，系列戰陷入2勝3敗的險境。先發左投史奈爾（Blake Snell）雖在首局就被轟出兩發全壘打，但仍撐到第7局退場，賽後他感嘆首局挨轟「...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
MLB》大谷翔平打擊練習轟到5樓看台！教頭驚呼：太精彩了 T.Hernandez大喊：還不夠
洛杉磯道奇隊在世界大賽以2勝3敗落後，第6戰背水一戰。大谷翔平前2戰都沒有安打，今天賽前一天練習，他在尺外打擊練習轟出14支全壘打，轟到五樓觀眾席，讓總教練Dave Roberts驚呼，Teoscar Hernandez大喊：「還不夠！」TSNA ・ 2 小時前
中職》林安可尚未正式宣告 獅領隊已證實他有旅外意願
中職今天稍早已公告味全龍隊徐若熙提出旅外球員申請，而動向同樣受矚的獅隊強打林安可，目前尚未正式宣告。而獅隊領隊蘇泰安被問及此事時，透露林安可確實有向球團表達意願。根據中職規章的旅外球員辦法，累計達到3個球季的選手可取得旅外球員資格，在獲得球團同意後可行使旅外球員權利，取得資格之選手欲行使該年度之旅外自由時報 ・ 1 天前
世界大賽／大谷翔平連2打席被美技沒收 10打席上壘後近7打數0安
世界大賽第5戰，大谷翔平4打數吞1K，安打數掛0，歷經第3戰的18局大戰後，大谷近7打數0安吞3K。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
打虎成功！日職軟銀鷹勇奪「日本一」 抱回隊史第12座總冠軍
即時中心／林耿郁報導日職「日本大賽」昨（30）晚在甲子園球場畫下句點！福岡軟銀鷹在系列賽第5戰中，以3比2打退阪神虎，以4勝1敗戰績封王，暌違五年再度奪得「日本一」榮耀，也是隊史第12座總冠軍！FTV Sports ・ 4 小時前
中職》史上罕見！ 台灣大賽冠軍隊無金手套
中職30日公布金手套得主，味全龍和中信兄弟各奪3座並列最多，台鋼2座、統一1座，而今年台灣大賽冠軍樂天桃猿以0座收尾，寫下史上第3次「冠軍無金手套」的罕見紀錄。自從1993年頒發金手套開始，只有2004年興農牛和2013年統一獅是無金手套的冠軍球隊，今年的樂天是史上第3隊，且是連續2年無緣金手套。而自自由時報 ・ 18 小時前
MLB專欄》一舉成名天下知！洛杉磯道奇Will Klein的浪人時光【城牆】
所謂時勢造英雄，MLB美國職棒大聯盟的季後賽是英雄誕生的舞台，尤其殺進世界大賽的最終決戰，受到高度矚目，尤其今年是史上第3次的「美國vs加拿大」的「國際對決」，影響層面更到達不同等級。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前