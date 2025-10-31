桃猿迎戰日職樂天！話題王辰己涼介來了 率多名一軍戰力來台

辰己涼介和今野龍太。（圖／官方提供）





台灣大賽總冠軍熱潮延續！由 2025 台灣大賽總冠軍隊伍樂天桃猿擔任地主的「2025 桃園亞洲職棒交流賽」，將於 11 月 7 日至 9 日在樂天桃園棒球場盛大登場，本交流賽將是樂天桃猿今年球季最後的公開出賽。

這場備受期待的秋季棒球盛會，不僅是總冠軍隊伍的榮耀出擊，也將迎戰日本東北樂天金鷲、韓國 KT Wiz (KT 巫師)，打造最高水準的台日韓三國職棒對決。凡購買內野熱區門票者即可獲入場禮，價值 $780 元的賽事紀念 Tee。

繼首波公布三位台將宋家豪、蕭齊、陽柏翔，以及陣中主力球員小深田大翔、太田光、莊司康誠與藤井聖將來台參賽後，東北樂天金鷲本次訪台名單中，出現多名一軍球員。

辰己涼介是本次賽事最大亮點之一，他不僅是頂尖球員，擁有 2023 年金手套獎和 2024 年安打王的頭銜，更因為在 2024 年世界 12 強賽期間，公開喊話「如果我們輸掉 12 強賽，我就改當投手」，而成為台灣體壇的熱門話題人物。

另一位今野龍太則是球隊重要投手戰力，在職棒生涯中多以中繼出賽，2025 年賽季繳出防禦率 3.61、5 次中繼。

在職業生涯第 12 年時，臨危受命首次擔任先發投手，繳出 2 局無失分的好投，並成功化解滿壘危機。今野龍太作為東北樂天金鷲陣中經驗豐富且能在緊急時刻穩住陣腳的關鍵投手。

日職樂天金鷲交流賽名單。（圖／官方提供）

本次交流賽由桃園市政府主辦，樂天桃園棒球場為主場，為彰顯「在地主場」應援優勢，11 月 7 日開幕日將推出台灣跨運動領域史無前例的「雙隊合體」開幕表演。

這場備受矚目的應援大合體，是兩支桃園在地職業球隊專屬啦啦隊的重量級聯名，不僅突破了棒球與排球領域的界線，也展現桃園職業運動的堅強應援實力。

此次應援合體集結了共 12 位的超豪華陣容，由 5 位地主樂天桃猿棒球隊專屬的「樂天女孩」卉妮、穎樂、曲曲、Mika、貝佳頤領軍。

與 7 位桃園雲豹飛將排球隊專屬的「桃氣女孩」韓援金髮女神朴星垠、可愛天花板金佳垠、和琪、蔓妮、邦妮、羽娜、草莓攜手跨界演出，超豪華女孩陣容將同場飆舞，為開幕戰帶來最強勁的視覺震撼與應援氣場。

這場「棒球人氣隊」與「排球話題隊」的跨領域盛大聯名，不僅突破了運動領域的界線，更在開幕日當天創造跨國應援的吸睛話題。

桃氣女孩陣中的兩位韓籍成員朴星垠和金佳垠，將在日韓對戰首日率先登場，與場邊助陣的韓國 KT 巫師啦啦隊 Lady Wiz 遙相呼應，這場台灣啦啦隊中「韓籍女神」與韓職頂級啦啦隊之間的隔空應援較勁，勢必成為開幕戰場邊最熱門的話題之一。