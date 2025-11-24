桃猿風暴後「日本高層來台」！蔡其昌面談50分鐘「肯定樂天態度」：聯盟會持續保持良好互動、關注承諾是否落實

樂天桃猿今（24日）下午3時於中職聯盟召開記者會，由日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之、樂天亞太區執行長葛城崇、中職會長蔡其昌共同出席。蔡其昌透露，今日接待來自日本的兩位貴賓，進行大約50分鐘的會談，「上次我代表聯盟以及球迷，向 CEO 反映許多意見，這次他們在短時間內親自回訪，顯示出高度重視」。

樂天桃猿近日風波不斷，蔡其昌針對相關議題，與樂天高層進行會談。蔡其昌透露，會談中感受到樂天高層對台灣球迷與聯盟意見的高度重視。他強調兩大重點，第一是「持續投資台灣棒球」、第二是「好好照顧台灣球員」，而樂天球團都給予明確且正面的答覆。

蔡其昌續指，他上次提出的意見，樂天球團確實聽到了，而且在這麼短時間內就提出具體改善方案。他指出，董事長親自來台面對媒體，代表樂天對台灣與日本球團同樣重視，「我給予肯定」。蔡其昌說，聯盟會持續與樂天保持良好互動，也會關注承諾是否落實，希望未來改善力道能更大。

（圖片來源：三立新聞）

