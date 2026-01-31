桃猿首波談薪 林智平等4人獲複數年約

樂天桃猿春訓31日開訓，桃園市長張善政邀市民「做夥」力拚2連霸。（桃園市新聞處提供）

記者陳華興∕ 桃園報導

中職樂天桃猿隊31日舉行開訓儀式，曾豪駒再接下一軍總教練，新球季由梁家榮接任隊長。球團並公布首波談薪結果，除了先前宣布的林立外，林智平、成晉、林承飛及張閔勛也獲複數年約，野手林政華獲大幅加薪、月薪翻倍。

桃猿在桃園青埔棒球場舉行開訓儀式，宣布新球季由野手梁家榮接任隊長，野手副隊長為陳晨威、投手副隊長為陳冠宇。

Lamigo桃猿2019年奪冠後轉手，由樂天桃猿承接，曾豪駒為樂天隊史首任總教練、2023年季後請辭；桃猿去年奪下總冠軍，曾豪駒今年再次接下總教練。他坦言壓力的確很大，「每次都是在球隊的高點承接」，會想辦法讓球員安定成長，複製好的經驗，在經典賽備戰期間也會和教練團維持聯繫。

廣告 廣告

球團表示，除先前已宣布與林立簽下8年總值1.8億元的長期合約外，捕手張閔勛去年球季榮膺最佳9人獎項，與球團簽下2年複數年合約，2年月薪分別為32萬與36萬元。

去年強勢回歸並穩定出賽106場的野手成晉，則與球團達成3年複數年約共識，平均月薪為32萬元；老將林智平去年出賽99場，敲出106支安打，獲得平均月薪25萬元的2年合約；內野手林承飛同樣完成3年複數年合約簽署。

投手方面，賴胤豪去年總計登板42場，戰績3勝、6次中繼成功、防禦率2.61，今年加薪8萬，月薪提升至13萬元。呂詠臻雖於球季後半段因傷缺陣，但整季仍出賽38場、貢獻12次中繼成功，獲加薪4萬元，月薪22萬元。

野手方面，林政華去年出賽達100場，單季9支全壘打亦創下個人生涯新高，大幅加薪12萬元，月薪翻倍至24萬元。去年逐漸嶄露頭角的李勛傑同樣獲得加薪，月薪調升至8萬元。

桃猿隊副領隊礒江厚綺表示，目前談薪進度9成，剩下1成的球員合約細節還在討論中，希望農曆年前可以搞定。