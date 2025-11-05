桃療守護銀髮健康 從認識三高與用藥安全開始

桃療鄭淑文藥師教導銀髮族三高疾病預防保健撇步。(桃療提供)

記者陳華興／桃園報導

隨著年齡增長，身體代謝變慢，許多長者容易出現「三高」-高血壓、高血糖、高血脂的情況。若未妥善控制，可能導致中風、心肌梗塞或腎臟病等嚴重併發症，對健康造成長期威脅。

衛生福利部桃園療養院日前與桃園市蘆竹區瓦窯社區發展協會合作，舉辦「認識三高與用藥安全」衛教宣導活動。活動透過有獎問答與長者互動，宣導正確的健康觀念與用藥知識，現場氣氛熱絡，深受長輩好評。

桃療鄭淑文藥師五日表示，預防與控制三高應從日常做起：均衡飲食、減少油脂與糖分攝取、多攝取蔬果與高纖食物；規律運動、維持理想體重；戒菸限酒、保持良好作息。同時，定期量測血壓、血糖與血脂，記錄數值變化，並依醫師建議追蹤檢查。

在藥物治療方面，有些長者可能因「覺得沒症狀」而自行停藥或減藥，這樣反而可能讓病情惡化。三高屬於慢性疾病，需長期穩定控制，若擅自停藥，血壓、血糖或血脂可能迅速上升，反而增加中風與心臟病的風險。因此，需要依照醫師指示規律服藥。若出現頭暈、倦怠或其他不適，應主動與醫師或藥師討論，切勿自行調整藥量。

此外，許多長者同時服用多種藥物或保健食品，若未經專業評估，容易產生藥物交互作用，進而影響療效或導致副作用。建議就診或領藥時，主動告知醫療人員目前服用的藥品，讓醫師與藥師協助檢視用藥安全。

桃療藥劑科鄭淑文藥師提醒，控制三高並非一朝一夕的事，而是需要長期自我管理與醫病合作。養成健康生活習慣、規律用藥與持續追蹤，才能有效預防慢性病惡化，讓銀髮生活更健康、更有活力。