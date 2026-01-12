桃療導入InBody與衰弱評估 揪出早期肌少症





隨著長期精神疾病逐漸邁向慢性病管理階段，精神醫療已不再僅關注症狀穩定，如何維持身體功能、預防早期衰弱與跌倒意外，更是提升生活品質與促進復元的重要關鍵。衛生福利部桃園療養院近日推動以「全人照護」為核心，結合INBODY身體組成分析 與 Fried（2001）生理衰弱評估架構，針對思覺失調症、雙極情感障礙等慢性精神病個案進行肌少症與生理衰弱風險篩檢，期望「早期發現、早期介入、延緩退化」，讓病友在穩定病情之外，也能維持身體功能、避免跌倒與失能。

職能治療科王三平主任12日表示，人類在30歲之後，若缺乏運動刺激，生理功能便會逐漸退化；以肌肉量為例，40至70歲之間每10年約會下降8%，70歲之後甚至每10年下降可達15%。值得注意的是，下肢肌肉流失速度通常快於上肢，而女性因日常生活中常需進行家務活動，上肢肌肉下降幅度反而較輕微，因此適度規律阻力性訓練對維持身體功能極為重要。是否罹患肌少症，主要依循亞洲國家共識標準，需評估三項指標：1.肌肉量減少（SMI）：男性<7.0、女性 < 5.4；2.走路速度減慢：小於 0.8 公尺/秒；3.肌力下降（握力）：男性 < 26 公斤、女性 < 18 公斤，若以上條件符合，即須積極介入預防生理衰弱與跌倒。

桃療引進新版專業肌少症評估之檢測設備。(桃療提供)

此次參與評估的一位精神個案分享，他因長期缺乏運動，「走幾步路就覺得喘，常常覺得身體愈來愈沒力」，直到接受檢測後才驚覺肌肉量與體能狀況已顯著下降。「原本以為只是藥物副作用或年紀問題，沒想到真正是身體在慢慢退化。」在職能治療團隊協助下，目前已開始規律阻力性運動訓練，逐漸恢復肌力，也重新找回生活信心。

桃療職能治療師親自示範下肢阻力性登階訓練。(桃療提供）

院方表示，此一計畫並非單次篩檢，而是一項持續性的健康監測與照護策略，為強化精神病患身體功能評估品質，醫院近期更購入專業肌少症評估與身體組成分析之檢測設備(InBody S10)，可更精準偵測肌肉量、肌力與身體組成變化，搭配定期追蹤、阻力性平衡與肌力介入計畫，以及醫療團隊跨專業合作，可有效延緩精神病患身體退化速度，降低跌倒風險，這不僅符合呼應政府長照政策精神，更展現桃園療養院在精神醫療領域持續創新與守護公共健康的責任與承諾。

