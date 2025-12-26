桃療急診守護精神科病人安全照護 從共病風險到即時處置





衛生福利部桃園療養院為北區精神醫療網中心，服務桃園地區有精神科醫療需求之民眾，尤其急診是處置急性精神醫療的重要入口，更是守護病人與社會安全的關鍵防線。因應精神科病人常併有其他身體疾病、慢性病或藥物相關問題等臨床挑戰，桃療持續精進精神科急診醫療服務，以「強化共病風險評估與即時處置」為核心，建構周全且安全的急性精神醫療照護流程，全面提升病人安全與照護品質。

桃療急診收治的急性精神科病人，常合併代謝症候群、心血管及感染疾病或物質濫用及藥物副作用等共病情形。需要及早評估並妥善處置，以增加照護安全性。桃療急診由精神專科醫師、護理師、專科護理師、社工師等跨專業團隊服務，全面強化精神與身體共病的整合性評估，包含完整病史蒐集、用藥安全檢視、生命徵象監測及急性風險評估，以利即時醫療判斷與處置。並依病人狀況進行分級處置採合適的精神醫療介入。整體流程秉持「安全優先、人本關懷」原則，在提升急性處置效率的同時，兼顧病人尊嚴與情緒支持，降低衝突事件與照護風險。

急診跨團隊聯合討論會。(桃療提供）

桃療急診護理長黃穎熙26日表示，急診護理人員需評估病人急性症狀、穩定病人情緒，更須注意病人潛在身體共病與藥物相關風險。透過系統化評估流程與跨專業團隊治療，以提升精神科急症處置的安全性與準確性，確保病人就醫安全。

桃療持續強化急診團隊專業訓練，透過個案討論會議，深化專業團隊評估、急性風險辨識及藥物安全知能，定期檢視與優化急診照護流程，以提升病人安及醫療品質，桃療急診提供 24 小時精神醫療評估與緊急處置服務，守護民眾心理健康，維護病人、家屬與社會整體安全。

