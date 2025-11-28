桃療攜手沐溫以頌缽療癒醫療人員 共同推動全民心理健康

桃療副院長李俊宏(中)代表院方向沐溫團隊負責人Noemie(左)提供公益活動致謝。(桃療提供)

衛生福利部桃園療養院攜手沐溫音療團隊舉辦「挺醫護安身心－頌缽音療放鬆體驗」公益活動，為長期在第一線辛勤付出的醫療人員帶來一段溫柔、安放的身心休憩時光。



沐溫音療團隊由具備國際專業認證的音療師組成，而頌缽音療透過缽音的低頻共振啟動副交感神經，使身心進入深層放鬆，研究亦指出可有效降低焦慮、改善睡眠、提升情緒穩定度。沐溫團隊期盼藉由公益服務提供醫療人員實質的支持與陪伴，透過沉穩的聲波震動，短暫抽離繁忙與壓力，重新連結自身的呼吸與內在節奏。

桃療臨床心理科主任劉昀玲二十八日表示，精神專科醫院提供病人的精神診療與心理支持，而醫療同仁承受高度的壓力與情緒負荷，心靈需要被看見、被照顧，因此在院方支持下，臨床心理科持續推廣五心級的員工心理支持方案。此次頌缽活動即是桃療以具體行動守護同仁的重要環節，期待讓每位參與的醫護在溫柔共振的聲音包覆中安放情緒、釋放壓力，並重新獲得向前行的力量。

桃療副院長李俊宏表示，感謝沐溫音療團隊提供桃療醫護同仁美好的時光，此次結緣展現跨領域攜手推動心理健康的可能性。醫療人員的健康，是病人健康的基石；全民的心理韌性，更是社會永續的重要力量。未來桃療將持續與不同領域的專業夥伴合作，讓心理健康能真正走進每個人的生活，落實「健康台灣」的目標。