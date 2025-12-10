桃療日間病房「學力測驗」活動 落實復元導向照護陪伴前行





復原力是精神復健的重要核心，指的不僅是症狀改善，更是學員在困境中逐漸培養「希望、自我掌控、自我理解與生活參與」的能力，桃園療養院日前舉辦年末學力測驗即以此精神設計，希望讓學員看見自己的進步，也透過實際情境題，強化在日常生活中應用技巧的信心。

今年的題目內容橫跨多個面向，包含安全防護（如預防跌倒、過馬路勿滑手機）、身心健康（正確服藥、代謝症候群觀念、深呼吸減壓）、情緒管理（情緒功能、自我覺察、情緒誤解釐清）、人際互動（溝通技巧、避免誤會）以及生活知識與文化題材等。多元的題型反映日間病房課程目標皆指向提升學員的生活能力與復原力。

廣告 廣告

桃療日間病房學員全神貫注答題(桃療提供）

洪乙嘉護理長表示：「復原力不是天生的，而是透過練習、支持與回饋慢慢累積出來的。」例如，情緒相關題目「影響情緒的主因為何？」或「如何提升自我覺察？」都能幫助學員學習在事件與情緒之間建立連結，並增強面對壓力的調適能力。同時強調，年度學力測驗的目的不是比較成績，而是讓每位學員透過測驗看見自己「做得到」、「我有在進步」的力量感，小小的累積，正是復原力成長的重要基礎。測驗後，治療團隊也將依據結果調整明年度的課程，如人際技巧訓練、健康促進、自主生活技能等，使服務更加貼近每位學員的復元需求。

桃園療養院透過此過程持續落實復元導向照護的承諾，院方指出：「每一次練習及回應，都是學員向著更自信、更獨立生活邁出的步伐。」未來也將持續陪伴學員在復元旅程上穩健前行，打造更具希望與力量的生活。

更多新聞推薦

● 高雄洲仔濕地化身城市綠洲 「洲遊蓮潭．慢遊濕地嘉年華」12/21盛大登場