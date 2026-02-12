桃療春節間全面啟動「五安」整備 守護民眾就醫安全





農曆春節連假9天，衛生福利部桃園療養院為因應假期間急診及住院醫療安全，並確保急性精神醫療服務不中斷，各單位已全面啟動春節「五安」整備作業，由人安、物安、事安、資安及食安等面向逐一檢視，並強化整備與演練，確保急診醫療服務於連假期間仍能即時、安全且穩定運作。

桃療12日表示，於春節時，各單位已完成醫療人力之服務規劃，以因應醫療緊急事件，確保第一時間啟動人力調度與指揮機制，達到人安面向；在物安上，醫院針對各單位相關設施進行全面檢測，包含用電、不斷電、電梯、消防等系統及逃生動線檢查，確保運作資源充足無虞；事安方面，則提前進行感管群聚、暴力預防應變演練，強化值班同仁於面對突發狀況可即時處置、通報及跨單位支援協調能力，以維護安全與醫療品質。

桃療春安會議啟動「五安」整備-守護民眾就醫安全。(桃療提供)

資安部分，透過電腦當機及資安事件模擬演練，確保資訊及醫囑系統運作不中斷。在食安部分，院方藉由定期稽核送餐作業流程，確保病人餐點衛生與安全，護理同仁衛教家屬會客所攜帶食物應當餐食用完畢，避免因保存不當影響病人健康。

桃療春節期間不打烊，持續提供 24 小時精神急症照護服務，期望透過完備的「五安」整備與跨單位合作，確保民眾於連假期間如有急性精神醫療需求，仍能獲得即時、安心且專業的醫療照護，讓民眾平安過好年。

