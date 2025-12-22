桃療舉辦成人日間暨慢性病房家屬座談會 從慢病照護走向全家健康促進





衛生福利部桃園療養院於日前舉辦「成人日間暨慢性病房家屬座談會」，以提升住院精神病人的慢性病照護品質，並強化家庭在健康促進中的支持角色，透過專業說明與實際體驗，推動以病人為核心、延伸至家庭的整合式健康管理。

本次座談會以「從慢性病管理出發，邁向全家健康促進」為主題，由護理、醫師及復健治療團隊共同規劃，針對肥胖、三高及代謝症候群等常見慢性病議題進行衛教性說明。成人日間病房護理長洪乙嘉指出，精神科病人因長期用藥、副作用影響及活動量不足等因素，較易合併慢性病問題。

廣告 廣告

護理師邀請家屬體驗彈力帶訓練(桃療提供）

若能在家屬陪伴與支持下，逐漸建立規律的生活型態與健康行為，將有助於提升整體健康成效。活動中特別安排運動實作環節，由職能治療師與護理人員現場示範壺鈴下肢訓練、彈力帶上肢伸展及簡易肌力運動，讓家屬實際體驗在日常生活中可行的運動方式。透過親身操作與指導，協助家屬學習如何在家中陪伴病人進行安全適度運動，將健康促進落實於日常生活之中。

職能治療師請家屬體驗壺鈴肌力訓練（桃療提供）

桃療醫療團隊也分享均衡飲食原則，以及體重與血壓血糖定期追蹤的重要性，鼓勵家屬在關心病人健康的同時，也同步檢視自身生活型態，從飲食、運動與情緒調節三方面共同守護全家身心健康。桃療社工科表示未來將持續辦理家屬座談與健康促進活動，結合精神醫療與慢性病照護，深化醫病家屬夥伴關係，期盼從「照顧一位病人」擴展至「守護一個家庭」，共同邁向健康、穩定與有品質的生活。

更多新聞推薦

● 無懼被媒體指赴中行受指示擋國防預算 翁曉玲：明天仍在立院擋軍購特別條例