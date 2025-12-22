桃療舉辦成人日間暨慢性病房家屬座談會 從慢病照護走向全家健康促進
衛生福利部桃園療養院於日前舉辦「成人日間暨慢性病房家屬座談會」，以提升住院精神病人的慢性病照護品質，並強化家庭在健康促進中的支持角色，透過專業說明與實際體驗，推動以病人為核心、延伸至家庭的整合式健康管理。
本次座談會以「從慢性病管理出發，邁向全家健康促進」為主題，由護理、醫師及復健治療團隊共同規劃，針對肥胖、三高及代謝症候群等常見慢性病議題進行衛教性說明。成人日間病房護理長洪乙嘉指出，精神科病人因長期用藥、副作用影響及活動量不足等因素，較易合併慢性病問題。
若能在家屬陪伴與支持下，逐漸建立規律的生活型態與健康行為，將有助於提升整體健康成效。活動中特別安排運動實作環節，由職能治療師與護理人員現場示範壺鈴下肢訓練、彈力帶上肢伸展及簡易肌力運動，讓家屬實際體驗在日常生活中可行的運動方式。透過親身操作與指導，協助家屬學習如何在家中陪伴病人進行安全適度運動，將健康促進落實於日常生活之中。
桃療醫療團隊也分享均衡飲食原則，以及體重與血壓血糖定期追蹤的重要性，鼓勵家屬在關心病人健康的同時，也同步檢視自身生活型態，從飲食、運動與情緒調節三方面共同守護全家身心健康。桃療社工科表示未來將持續辦理家屬座談與健康促進活動，結合精神醫療與慢性病照護，深化醫病家屬夥伴關係，期盼從「照顧一位病人」擴展至「守護一個家庭」，共同邁向健康、穩定與有品質的生活。
更多新聞推薦
其他人也在看
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
研究：睡不好是腸胃在搗蛋 專家勸吃「2食物」助腸道健康
許多人面臨睡不好的問題，食農專家韋恩指出，研究顯示，其實真正決定睡眠品質的關鍵在於「腸道健康」，因為腸道與大腦之間，透過迷走神經、荷爾蒙與免疫訊號持續溝通，當腸道狀態穩定，大腦容易進入放鬆與休息模式。因此，專家建議，可以多吃富含膳食纖維或發酵食物，可以讓腸胃維持良好環境。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 6
驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差
很多人不吃早餐，醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。即使規律吃早餐也要掌握優質碳水、蛋白與蔬果3原則，例如「牛奶＋蛋」組合看似健康，卻因缺乏碳水，易使血糖偏低、專注力下降、腦霧，大幅降低工作效率。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 3 天前 ・ 7
白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍
愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
遭控誤診險害命恆春旅遊醫院駁斥 張秀卿前夫提三疑點求真相
台語歌后張秀卿的前夫林宏銘指控衛福部恆春旅遊醫院誤診，險害88歲老母喪命。林表示林母先前到衛福部恆春旅遊醫院求診，後因嗆傷導致病情加重，一度被發病危通知，他發現不對勁緊急幫林母轉院，經住院治療一個多月後返家休養，目前已無大礙。林認為若未及時轉院，後果恐難預料，因此質疑恆春旅遊醫院加護病房之診斷與處置是否存在重大疏失，希望院方啟動調查公開真相。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 1
這常見食物害身體癌化連醫生都怕！權威研究證實：恐罹大腸癌、糖尿病
每天吃一根熱狗或香腸，大腸癌增7％，甚至連罹患第二型糖尿病的機率也多14％？權威研究發現，就算只是少量吃加工肉品，也會增加嚴重慢性疾病風險，醫師提醒，除了常見的熱狗、香腸外，臘肉、火腿、培根和午餐肉等健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 5
天天刷牙也難逃牙周病陷阱？醫曝：刷牙「次數」非重點 落實「123」檢查才是關鍵
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。NOW健康 ・ 1 小時前 ・ 1
比甜食更毒！「1健康飲品」害脂肪肝 醫：尿酸也過高
（記者周德瑄／綜合報導）吃水果竟會傷肝？醫師指出濃縮果汁與冰沙含有高果糖，攝取後會直接進入肝臟進行脂肪生成作用 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 2
煮飯加醋降血糖？加燕麥瘦肚子？白飯這樣吃穩血糖
網傳一段影片，聲稱「煮飯加1匙醋、薑黃粉能降血糖」、「煮飯加1匙燕麥能瘦肚子」。真的如此嗎？ 煮飯加醋能降血糖？ 台北醫學大學保健營養學系副教授李信昌指出，醋可抑制澱粉酶，降低澱粉分解速度，使健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
首創！類實支定額癌險問市 首期年繳7800元保額最高500萬元
首創！新型態癌險-類實支癌症險問市，可補足高額標靶費用！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽推出業界首張「類實支定額」新型態癌症險─「台灣人壽藥安心一年定期癌症精準醫療健康保險附約」（簡稱「藥安心附約」），提供罹癌後三年黃金治療期基因檢測費用，最高一次15萬元，以及標靶藥物累計最高500萬元保額，成為癌友暖心的抗癌後援站。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 1
番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間
備受喜愛的漢堡、義大利麵與披薩共同使用的食材就是番茄，也是全美最受歡迎的蔬果，平均每人每年食用約3磅之多，而且兼具風味與...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
恐傷心血管！4款美乃滋、沙拉醬違規 標示「0反式脂肪」卻超標
反式脂肪酸是心血管健康的隱形殺手，為確保市售油脂類產品的食用安全，台北市衛生局今年（2025）10月中旬於早餐店、咖啡店、烘焙店、攤商、超市、賣場及一般商店等處抽驗25件油脂類產品，檢驗反式脂肪酸含量，並針對油脂類產品反式脂肪標示的準確性及透明性進行檢查，查核結果4件美乃滋及沙拉醬不符規定，不合格率16%。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
小基數瘦5公斤不復胖！ 靠3個習慣穩住45公斤、吃得飽也不痛苦
一名身高150公分的女性，體重從50公斤降到45公斤後，已維持約兩年未復胖。她分享，小基數減重不只數字下降得慢，也特別容易卡在停滯期，但整個過程並未刻意節食，而是透過幾個生活習慣的調整，慢慢瘦下來，體態也比以前更勻稱，甚至出現淡淡的肌肉線條。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
運動8週讓內臟穿上防彈衣！醫：身體內建最強修復系統
2025年刊登於《Nature》期刊的最新研究發現，持續8周的耐力訓練，能有效改善脂肪肝、降低腸道發炎、延緩心臟老化，並促進全身細胞修復。王思恒醫師形容，這等於替肝臟、腸道、心臟等器官穿上「防彈衣」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
吃飽就想睡？還特別想吃甜？ 竟「血糖異常」典型警訊
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 吃飽就想睡、整個人好累？才剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜的？小心，這一些現象有可能都是血糖劇烈波動、胰島素敏感度下降的典型警訊！營養師提醒，許多人誤以為「血糖異常」是糖尿病患者的專利，事實上，代謝系統的危機可能在血糖「還沒超標」前就已悄悄發出警報。 飽餐後的疲倦，其實是血糖失控的警示。國內大型健檢機構聯安預防學機構就公...匯流新聞網 ・ 25 分鐘前 ・ 發起對話
老花眼何時報到？預防與矯正3大方法，延緩視力退化
老花眼，正式名稱為「老視」，是人體自然老化的一部分，通常在40歲左右開始出現。不過也有少數人眼睛調節能力較好，60、70歲仍不需配戴老花眼鏡。研究顯示，老花眼出現的年齡與緯度相關：熱帶地區民眾通常在35歲就可能出現老花現象，而寒帶地區則可能要到50歲才會出現，這與日照量和陽光中的紅外線暴露量有關；相同緯度下，海邊居民比山區居民更早出現老花症狀。 適時讓眼睛休息，維持視力健康許多人好奇：「能否預防老花眼？」醫師指出，老花眼屬於生理老化現象，無法完全預防，只能延緩發生時間。日常可透過以下方式保養眼睛： *定時轉動眼球，避免長時間盯著螢幕或書本。 *工作一段時間就抬頭看遠方，讓睫狀肌放鬆。 *避免熬夜，保持規律作息。 這些方法雖無法阻止老花，但有助於維持眼睛健康，減少不適。 心理面影響與正確認識調查顯示，民眾對老化症狀最難接受的前三名依序為老花眼、皺紋、老人斑，其中「老花眼」高居榜首。與皺紋或斑點不同，眼睛退化會直接影響日常生活。 然而隨著醫學和光學技術進步，老花眼有多種矯正方式可選。醫師建議，一旦出現輕微老花症狀，應正確認識這是正常老化，及早尋求合適矯正方式，避免生活受影響。 老花眼早期矯常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話