桃療護理科推動 COVID-19 疫苗接種以行動守護病人與同仁健康

桃療護理科推動 COVID-十九，疫苗接種以行動守護病人與同仁健康。(桃療提供）

記者陳華興／桃園報導

衛生福利部桃園療養院日前於護理長會議中，由副院長帶領秘書、醫師、護理科主任、各病房護理長、行政科主管及感染管制護理師接受COVID-十九 疫苗接種，以強化院內防疫量能並保護醫療人員及住院病友安全，期望院方主管的帶領下，提升醫事人員 COVID-十九疫苗接種率，此次接種包含醫院防疫人員，全力展現醫療團隊落實防疫的決心。

桃療九日指出，醫護人員為疫情期間第一線的醫療守門人，面對病毒威脅所承受的風險與壓力相當高，桃療積極規劃工作人員接種 COVID-十九疫苗，以降低感染風險、維持醫療服務量能，並提供病人更安全的診療環境。

桃療感管師表示目前COVID-十九疫情雖較平穩，但醫護人員需要保持戒心提早防範，而疫苗接種除了能有效提升免疫保護力，更象徵醫護人員以專業與行動為民眾健康把關。本次藉由護理長會議施打疫苗，特別具有意義，並展現團隊凝聚力及對公共衛生的高度責任感。

桃療將持續配合中央疫情指揮中心政策，落實各項感染管制措施，包括門禁管理、環境清消、健康監測及個人防護裝備使用等，並呼籲民眾踴躍接種疫苗、維持良好衛生習慣，共同守護社區健康。