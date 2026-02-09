桃療鼓勵安全通報文化 深化正向醫療文化

桃療鼓勵安全通報文化，肯定第一線醫療人員於臨床工作中主動通報、積極改善精神醫療服務的專業表現。(桃療提供)

記者陳華興／桃園報導

衛生福利部桃園療養院為精神專科醫院，以落實病人安全核心為理念，並持續營造正向、不懲罰的病安通報文化，在一一四年通報案件表現亮麗，護理科日前於科會特別表揚病人安全異常事件通報前三名的病房團隊，肯定第一線醫療人員於臨床工作中主動通報、積極改善精神醫療服務的專業表現，展現桃療持續精進醫療品質的努力與成果。

精神醫療照護場域具有高度專業性與複雜性，透過病人安全通報機制，可協助醫療團隊持續檢視臨床流程、環境安全及跨團隊合作模式，對於預防意外事件及提升病人就醫安全具有關鍵助益。一一四年桃療各病房團隊積極響應通報，不僅數量穩定成長，內容亦深入反映臨床作業規範，其中六B病房以高度通報警覺性、完整事件 分析及具體改善作為，榮獲病人安全通報第一名；五A及七A病房分別獲得第二名及第三名。

桃療護理科主任邱金快九日表示，病人安全通報的目的不在於究責，而是在於「從錯誤中學習」。臨床人員在繁忙的醫療現場中，若能即時回報跡近錯失或異常事件，並透過系統性分析找出潛在風險，即可在事件尚未造成傷害前先行修正，建立多層次的安全防禦機制。

桃療長期鼓勵同仁安心通報，將錯誤經驗轉化為團隊共同學習的教材，進而提升整體照護品質，未來將持續結合行政與臨床團隊力量，深化病人安全文化，提供民眾更安全、安心且具品質的精神醫療照護服務，守護每一位病患的就醫安全。