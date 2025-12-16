桃空職工會盼參與霸凌調查 要求長榮速與家屬協商賠償

空服員職業工會喊道，「昨天公祭，今天忘記！」

手舉標語，站在長榮航空公司門口抗議，桃園市空服員職業工會16日要求賠償家屬、立即協商，也呼籲長榮航空開放工會參與職場霸凌調查，確保過程公正、透明。

長榮企業工會副理事長趙婕歡指出，「目前我們知道的是公司並沒有給出一個，甚至是道歉或者是合理的賠償，目前家屬是說都沒有。」

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，「如果長榮航真的體恤家屬，希望他現在就出面談這件事情，工會也要強調事發已經過了2個多月，只要家屬沒有放下，對我們工會來說這件事情就沒有解決。」

針對孫姓空服員抱病服勤後離世，工會表示，勞動部上月20日調查報告明確指出，長榮航空請假制度和現場程序多項缺失，侵害空服員權益，爭議也促成勞動部修改勞工請假規則，保障10日病假不能受不利處分，各國籍航空也相繼修改內部規範。

桃園市勞檢處綜合行業科長郭翼維說明，「本於保護勞工權益立場，已函文要求長榮公司依勞動部訂定之執行職務遭受不法侵害預防指引，成立包含外部專業人員之調查小組，啟動疑似職場不法侵害事件調查。」

長榮航空回應，自孫姓空服員事件發生以來，積極調查、檢討及落實各項改善措施，也已針對是否涉及職場霸凌進行調查。另外，針對撫恤事宜也與家屬保持聯繫，除了表達慰問，轉交同仁的懷念卡片，也已寄發撫卹金和喪葬補助費用申請書給家屬簽名回執，後續家屬如有任何需要，長榮航空也會全力提供必要協助。

