桃竹交界海邊驚見死亡鯨豚！海巡獲報處理 擱淺原因待查

1頭鯨豚2日上午被發現擱淺在桃竹交界海邊。（葉期忠提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣新豐鄉與桃園市新屋區交界處海邊，2日上午11時許，有民眾發現1頭擱淺鯨豚，但遺憾的是鯨豚被發現時已死亡，海巡人員接獲通報後先將其拉至海灘並向新竹縣政府及海洋保育署通報，以待後續追查擱淺原因。

報案民眾表示，今天是在新豐雙新自行車道新豐端、靠近海巡哨所前方，發現已死亡的鯨豚，新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會理事長葉期忠與當地村長接獲通報後，再協助向海洋保育署及新竹縣政府報案。

縣府農業處森林暨自然保育科指出，依程序已通知海洋保育署派專人到場，辨識鯨豚的種類，並進行解剖、採證等作業，將會再分析擱淺的可能原因。

