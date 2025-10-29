桃竹公有市場豬肉攤 租金減免

面對國內非洲豬瘟疫情對攤商營運造成衝擊，桃園市長張善政29日宣布回溯自10月22日起暫免收取公有市場使用費，並持續盤點業者與民眾需求，研擬可行協助方案。新竹市代理市長邱臣遠昨也宣布，公有零售市場豬肉攤位免收1個月租金，協助攤商穩定營運。

張善政表示，市府第一時間成立跨局處應變小組，並啟動「十道防疫防線」，全力防堵疫情擴散，包括完成全市261家養豬場疫情調查、加強查緝可疑肉品、啟動廚餘防疫機制，及動用第二預備金約5000萬元協助業者。

張善政指出，桃園16座公有市場中已有逾百攤豬肉攤商因供貨中斷停業，為減輕攤商負擔，市府決定自10月22日起回溯計算，至恢復屠宰作業前，暫免收取市場使用費。市府不會讓攤商孤軍奮戰，相關局處將持續盤點業者與消費者所面臨的實際困難與需求，研擬可行協助方案，確保產業穩定與民生供應無虞。

張善政說，目前桃園尚未出現非洲豬瘟疫情，但市府絕不鬆懈，農業局將持續強化養豬場疫情調查及監控作業，環保局負責落實廚餘防疫與處理機制，並加強肉品流向追蹤，教育局也已要求各校落實營養午餐食材管理，確保豬肉來源安全，讓家長放心。

邱臣遠表示，嚴防非洲豬瘟是全國共同挑戰，市府團隊除全力配合中央政策外，也會以地方政府角色積極協助第一線攤商。因應非洲豬瘟防疫措施，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，導致市場豬肉供應緊縮，不少豬肉攤商面臨暫停營業或營收受影響情形。

邱臣遠說，市府第一時間研議方案，經盤點竹市轄內公有零售市場生鮮豬肉攤約70攤，決議減免1個月豬肉攤位租金，以實際行動減輕攤商負擔，展現市府關懷及支持決心。

市府同時提醒，各市場自治會與管理單位協助攤商維持環境整潔、落實防疫宣導，並持續向民眾說明肉品安全來源，避免恐慌性搶購，確保市場秩序穩定及民眾購物安心。