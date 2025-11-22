桃竹竹苗職人交流活動中原文創園區登場 桃園青年局：串聯北台灣設計能量

首屆「桃竹竹苗職人交流活動」於桃園市中原文創園區熱鬧登場並圓滿落幕。圖：青年局提供

首屆「桃竹竹苗職人交流活動」昨（21）日於桃園市中原文創園區熱鬧登場並圓滿落幕，集結桃園、竹市、竹縣與苗栗四地青年文創職人，展開首次跨區域合作與深度交流。活動以匠技精神為核心，串聯北台灣設計能量，為青年創意合作打造更多可能。

桃園市青年事務局長侯佳齡。圖：青年局提供

青年事務局長侯佳齡表示，青年創意與職人精神是推動城市文化的重要基石，此次跨區域串聯展現北台灣文創能量逐步匯聚成形，也為桃園迎接2026年台灣設計展累積關鍵的創新動能。

此次活動吸引近40組青年創作者參與。圖：青年局提供

青年局提到，此次活動吸引近40組青年創作者參與，職人們透過品牌理念、創作歷程與市場策略分享，促成跨城市的資源交換與合作契機。現場亦邀請台北市文化基金會總監李志勇及桃園青年職人梁家瑜，分享品牌定位與永續設計思維，拓展青年職人的創作視野。

廣告 廣告

青年局指出，此次參與品牌展現桃竹竹苗四地的多元文化面貌，包括桃園橫跨黏土、金工、植栽、皮革、微縮、陶藝、花藝、竹工及IP圖文等創作領域；新竹市以陶藝與玻璃呈現清新細膩特色；新竹縣作品強調文化融合與生活教育視角；苗栗則以陶工藝底蘊呈現土地、人文與自然的連結，使整體交流內容豐富而具層次。

活動中也促成多項合作構想的萌芽，多組職人提出品牌共創、聯名商品、跨區快閃展售等計畫，期望未來能形塑更緊密的職人合作網絡，共同打造北台灣文創品牌帶，並為青年創意合作模式奠定持續發展的基礎。

青年局表示，未來將持續推動跨域合作，深化區域文化與設計能量，並協助青年職人拓展更寬廣的創作舞台，展現桃園文化創新向外延伸的實力。更多活動資訊可關注青年局官網、Facebook與Instagram。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

安得烈慈善協會學藝競賽頒獎典禮登場 公益畫展即起至12/17開放參觀

桃園富岡鐵道藝術生活節盛大開幕 完成數位集章拿限量i-dle舒華明信片