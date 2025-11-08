桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽登場 青年與親子共繪家鄉之美
記者謝國金／苗栗報導
由苗栗縣政府主辦的「桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽」八日在苗栗陶瓷農創園區登場，吸引四縣市五十位青年參加競賽及一百組親子一起用彩筆描繪心中的家鄉之美，也讓青年創意與陶文化在交流中發光。
縣府勞工及青年發展處指出，這次活動分為「青年陶瓷彩繪競賽」，將評選出首獎一名-獎金一萬元，特優一名-獎金八千元，優選一名-獎金五千元，及佳作十名-獎金一千元。另外「親子陶瓷彩繪DIY體驗」，讓大小朋友在繪製素坯過程中接觸藝術、培養美感，並創作出屬於自己的紀念作品。
有來自頭份市的陳家一早就全家出動到苗栗陶瓷農創園區參加親子陶瓷彩繪DIY，母親選了彩繪柿子、女兒則選擇彩繪石虎。問女兒為何彩繪石虎，念大班的她說：「石虎很可愛，我很喜歡」，媽媽則表示，很高興有機會參加此次活動，讓小孩子認識到石虎和家鄉的美。
副縣長邱俐俐指出，桃竹竹苗區域治理平台透過各項合作議題，促進四縣市攜手解決區域問題，其中藝術和文化是重要的黏著劑。她認為「桃竹竹苗」已經是一個共學、共創、共好的文化生活圈，本次活動也成功凝聚四縣市的青年與家庭參與，讓陶瓷彩繪以更生活化的方式走入社區，也替「公館陶」的在地文化注入新能量。
