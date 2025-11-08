桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽 50位青年用彩筆描繪家鄉之美
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】由苗栗縣政府主辦的「桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽」今天在苗栗陶瓷農創園區登場，吸引四縣市50位青年參加競賽及100組親子一起用彩筆描繪心中的家鄉之美。副縣長邱俐俐上午到場感謝桃園、新竹縣、市的支持，讓青年創意與陶文化在交流中發光，也讓「桃竹竹苗」不只是地理概念，而是一個共學、共創、共好的文化生活圈。她也預祝參賽選手拿下好成績。
縣府勞工及青年發展處指出，本次活動分為「青年陶瓷彩繪競賽」，將評選出首獎1名–獎金1萬元，特優1名–獎金8千元，優選1名–獎金5千元，及佳作10名–獎金1千元。另外「親子陶瓷彩繪DIY體驗」，讓大小朋友在繪製素坯過程中接觸藝術、培養美感，並創作出屬於自己的紀念作品。
苗栗縣副縣長邱俐俐、縣府勞工及青年發展處副處長蔡貴香、桃園青年事務局副局長涂淳惠、新竹市青年發展中心主任陳毅璇、新竹縣政府文化局展覽藝術科科長陳佩歆上午共同出席為青年選手加油打氣，活動邀請來自桃園、新竹縣、市及苗栗的10位青年創作者現場示範彩繪，客家歌手陳孟蕎也演唱台語歌「心花開」和客家歌曲「愛．這件事情」，炒熱會場氣氛。
來自頭份市的陳穆貞一早就全家出動到苗栗陶瓷農創園區參加親子陶瓷彩繪DIY，她選了彩繪柿子、女兒陳可嬡則選擇彩繪石虎。問陳可嬡為何彩繪石虎，念大班的她說：「石虎很可愛，我很喜歡」，媽媽陳穆貞則表示，很高興有機會參加此次活動，讓小孩子認識到石虎和家鄉的美。
副縣長邱俐俐指出，桃竹竹苗區域治理平台透過各項合作議題，促進四縣市攜手解決區域問題，其中藝術和文化是重要的黏著劑。她認為「桃竹竹苗」已經是一個共學、共創、共好的文化生活圈，本次活動也成功凝聚四縣市的青年與家庭參與，讓陶瓷彩繪以更生活化的方式走入社區，也替「公館陶」的在地文化注入新能量。
邱俐俐表示，縣府將持續推動跨縣市青年交流，讓更多民眾親近藝文與地方文化，打造出屬於桃竹竹苗的青年創作平台。
其他人也在看
桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽登場 青年與親子共繪家鄉之美
記者謝國金／苗栗報導 由苗栗縣政府主辦的「桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽」八…中華日報 ・ 9 小時前
2025香芋銅鑼庄產業文化活動 中平集會所熱鬧登場
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】銅鑼鄉公所今（8）日在中平集會所舉辦2025香芋銅鑼庄產業文化活動，規畫市互傳媒 ・ 10 小時前
苗栗銅鑼芋頭也優質 公所變花樣廣邀全國遊客
苗栗縣出產的芋頭品質穩定深受消費者喜愛，除了公館芋頭名聞遐邇，鄰近公館的銅鑼同樣出產不少優質芋頭，銅鑼鄉公所今天也舉辦活動讓芋頭變出不同花樣，包括料理秀、芋頭蛋塔DIY以及深度小旅行吸引不少遊客參加，鄉公所也打鐵趁熱，廣邀全國遊客至銅鑼鄉一日遊。自由時報 ・ 13 小時前
磁磚鬆脫、招牌搖晃快檢修 苗縣府提醒未維護最高罰30萬
隨著強風吹襲、地震搖晃，老舊大樓外牆的磁磚、玻璃與招牌隨時可能剝落，行人與住戶的安全隱憂日益升高。苗栗縣政府提醒，大樓住戶與管理委員會務必定期巡查與維修，若未依規辦理，最高可處新台幣30萬元罰鍰。中時新聞網 ・ 12 小時前
苗栗青農直通米其林綠星餐廳
「縣市從不是農民的界限，永續才是青農的未來。」苗栗縣政府以這句話為行動信念，帶著青農走出山城、走進市場，讓更多人看見農民的用心。日昨於台中TUPANG地坊餐廳舉辦「綠色星級×豐味苗栗：永續料理的在地實踐」分享會，邀集米其林綠星主廚張皓福及中台灣二十位綠色餐廳主廚與經營者，共同展開「地方食材走向城市、廚房回饋產地」的永續對話。苗栗縣政府人員表示，這場跨縣交流旨在協助青農突破地理限制，連結更廣的綠色餐飲市場。許多青農雖然產量不大、規格不一，但品質極佳且富故事性。透過與餐飲端面對面交流，農民能了解業者需求，進而打造符合市場規格的永續食材。苗栗縣政府農業處指出，這次活動同時也是推動「農村再生×永續餐飲」的重要實踐，讓農村不只是生產端，更成為創意與文化的起點。處長陳樹義表示，這不僅 ...台灣新生報 ・ 1 天前
桃竹竹苗陶瓷彩繪創意賽 登場
由苗栗縣政府主辦的「桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽」八日在苗栗陶瓷農創園區登場，吸引四縣市五十位青年參加競賽及一百組親子一起用彩筆描繪心中的家鄉之美。苗栗縣副縣長邱俐俐上午到場感謝桃園、新竹縣、市的支持，讓青年創意與陶文化在交流中發光，也讓「桃竹竹苗」不只是地理概念，而是一個共學、共創、共好的文化生活圈。她也預祝參賽選手拿下好成績。苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，本次活動分為「青年陶瓷彩繪競賽」，將評選出首獎一名獎金一萬元，特優一名獎金八千元，優選一名獎金五千元，及佳作十名獎金一千元。另外「親子陶瓷彩繪DIY體驗」，讓大小朋友在繪製素坯過程中接觸藝術、培養美感，並創作出屬於自己的紀念作品。苗栗縣副縣長邱俐俐、縣府勞工及青年發展處副處長蔡貴香、桃園青年事務局副局長涂淳惠、新竹市青 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
大湖中小學運動會 尬技
苗栗縣大湖鄉公所昨（七）日在大湖農工舉辦一一四年中小學運動大會，苗栗縣政府秘書長陳斌山到場為選手加油打氣，期勉選手們發揮運動家精神，在競技場上發揮平日訓練成果，盡情展現自我。今年大湖鄉中小學運動大會參與的學校包括：大湖國小、大南國小、東興國小、南湖國小、華興國小、栗林國小、新開國小以及大湖國中、南湖國中共約一○二位學生參與，規畫國小男女子組六十、一百、二百公尺、大隊接力；國中男女一百、二百、八百公尺、大隊接力等賽程。苗栗縣政府秘書長陳斌山、大湖鄉長黃惠琴、代表會主席謝見德以及地方民意代表等人到場為選手們加油鼓勵並慰勞教練，祝福選手們旗開得勝，贏得佳績為自己及學校爭光。縣府秘書長陳斌山表示，大湖鄉舉辦聯合運動會展現了鄉內孩子的活力及熱情，透過運動賽事更讓鄉內所有孩子一起切磋 ...台灣新生報 ・ 1 天前
關西鎮上林社區蘿蔔美食節 歡慶豐收「好彩頭」
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣關西鎮上林社區發展協會今(8)日於上林社區內的國道三號高速公路下方空互傳媒 ・ 9 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說佳作羅毓嘉：書寫老年同志的靜默記憶
第21屆林榮三文學獎頒獎典禮今（8）日舉辦。詩人兼散文家羅毓嘉以短篇小說〈走廊的燈閃過五下才滅〉獲得短篇小說佳作。作品書寫一位老年男同志回望1990年代台灣同志運動剛起步、愛滋汙名最強的時代——那個同志身分與病患身分重疊的年代，到了2025年，同婚時代早已到來，這篇小說反而成為一種「空白檔案的補記」自由時報 ・ 9 小時前
公車司機「恍神」撞施工告示牌 母帶兒女搭車摔傷
台北市 / 綜合報導 台北市中山區松江路和四平街交叉口，上午10點多，一輛新店客運643路公車才駛離站牌100公尺，撞上市府正在進行路樹美化的工程告示牌。當時車上有一名母親帶著一對 雙胞胎 ，一家三口輕傷送醫，所幸沒有大礙。洪姓駕駛供稱，當時有點恍神，但好在告示牌離施工處還有一段緩衝距離，沒有撞到工程人員，但也讓他們飽受驚嚇。公車到站乘客下車，接著緩緩駛離，才過沒多久，公車突然緊急煞車，整輛車往前傾停在原地。另個角度看，車輛剛離開，看起來都很正常，下一秒就在路中急煞，差點就被撞到的工程人員嚇了好大一跳，不只告示牌被撞飛，連三角錐也被壓在車底，消防車救護車到場，將3名受傷乘客送醫。記者VS.當事工程人員說：「(有公車撞過來嗎)，對啊，撞到牌子而已，(人都沒怎樣)沒有，沒有，有啊嚇一跳啊，怎麼撞到了。」記者張權說：「肇事公車當時，沿著公車道一路直行，沒有注意到前方，正在施作的工程團隊，直直撞上擺放在，路面的告示牌。」意外發生在今（8）日早上10點多，台北市中山區松江路四平街交叉口，643路新店客運駛離站牌，而前方距離100公尺處，市府公燈處正在進行道路美化工程，洪姓駕駛供稱恍神，不慎撞上工程告示牌，公車上的一家三口輕傷送醫。台北市警局中山交通分隊長江柏欣說：「因恍神致其前車頭，碰撞施工告示牌面發生肇事，造成車上3名乘客受傷，現場未發現有酒後駕車情事。」所幸施工團隊有依規定的距離和範圍擺放三角錐告示牌，公車撞進來時還有一段緩衝空間，沒有釀成嚴重損害，但也讓工程人員飽受驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
百年犂記餅店傳意外 女員工手指卡進攪拌機遭壓碎
台中市 / 綜合報導 台中市北區知名的犂記餅店，今（8）日上午發生工作意外，一名印尼籍員工疑似操作不當，手部遭餡料攪拌機夾住，無法自行脫困，救護人員到場後，先破壞部分機台，將人連同機器一同送醫，女員工3隻手指遭壓碎，還好沒有生命危險，台中市勞檢處說，後續會到犁記餅店針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬。女員工左手被攪拌機夾住無法脫困，救護人員到場立刻拆卸部分機台，連人帶著剩餘的機器一同送往醫院。意外發生在台中北區，有百年歷史的犁記餅店，8日上午這名印尼籍女員工操作攪拌機時，要擺放甜點餡料，疑似操作不當，沒有使用輔助工具，導致手指捲入攪拌機，3隻手指頭遭壓碎。犁記餅店店長說：「餡料她必須要分餡的情況下，她就是操作不當，我們其實會有她應該使用的儀器，員工剛好就是直接用手進去。」犁記餅店發生工安意外，事後店家回應，女員工沒有依規定使用推擠棒，直接用手操作已經違反SOP。不過台中市勞檢處說，後續也會到現場針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬，台中市勞檢處長邱怡川說：「我們會派人去勞檢，如果說他的機台有問題我們會停工，然後老闆會罰3萬元以上30萬元以下罰緩。」女員工手指遭壓碎，因為受到壓迫，沒有出現大量出血，還好意識清楚，目前在醫院治療中，究竟女員工是一時分心，還是操作不當才發生意外，還有待調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
溫體豬上市！進貨成本貴20元 攤商未漲價：自行吸收
溫體豬肉重新上市，民眾紛紛搶買，但有人擔心豬肉會不會漲價？如果是要滷豬腳或是燉排骨湯，哪個部位的肉漲得最多？實際觀察，零售的豬肉並沒有明顯漲價，但豬肉攤販每頭豬的進貨成本，卻比疫前增加800到1200...華視 ・ 9 小時前
溫體豬回歸！彰化爌肉飯連夜趕工 一早現排隊人潮「這味對了」
彰化知名爌肉飯與肉圓店在溫體豬肉恢復供應後，連夜趕工準備重新開張，吸引大批饕客排隊搶購！有顧客一次點了三碗爌肉飯，展現對這道美食的狂熱。肉圓店更加碼推出買10送2優惠，民眾提著大袋小袋準備與親友分享。業者們嚴選新鮮肉品、連夜加班烹製，只為讓顧客品嚐到最道地的傳統美味，重新點燃台灣飲食文化的活力！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
許聖梅認為「王子絕對不會娶粿粿」 第一次聲明裡「1句話」超關鍵
藝人王子（邱勝翊）被指介入粿粿與丈夫范姜彥豐的婚姻，引發外界熱議。王子於10月29日就火速發表第一次聲明，對當事人與大眾道歉，11月4日發表第二次聲明再次表達歉意。近日，談話性節目《新聞挖挖哇》也討論到此事，事發多日，網友好奇「粿粿離婚的話，王子到底會不會娶她？」資深媒體人許聖梅認為「不會」，並且說明了此看法的原因。鏡報 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前