桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽 50青年用彩筆描繪家鄉之美
▲桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽五十位青年用彩筆描繪家鄉之美。（記者江乾松攝）
由苗栗縣政府主辦的「桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽」八日在苗栗陶瓷農創園區登場，吸引四縣市五十位青年參加競賽及一百組親子一起用彩筆描繪心中的家鄉之美。苗栗縣副縣長邱俐俐上午到場感謝桃園、新竹縣、市的支持，讓青年創意與陶文化在交流中發光，也讓「桃竹竹苗」不只是地理概念，而是一個共學、共創、共好的文化生活圈。她也預祝參賽選手拿下好成績。
苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，本次活動分為「青年陶瓷彩繪競賽」，將評選出首獎一名獎金一萬元，特優一名獎金八千元，優選一名獎金五千元，及佳作十名獎金一千元。另外「親子陶瓷彩繪DIY體驗」，讓大小朋友在繪製素坯過程中接觸藝術、培養美感，並創作出屬於自己的紀念作品。
苗栗縣副縣長邱俐俐、縣府勞工及青年發展處副處長蔡貴香、桃園青年事務局副局長涂淳惠、新竹市青年發展中心主任陳毅璇、新竹縣政府文化局展覽藝術科科長陳佩歆上午共同出席為青年選手加油打氣，活動邀請來自桃園、新竹縣、市及苗栗的十位青年創作者現場示範彩繪，客家歌手陳孟蕎也演唱台語歌「心花開」和客家歌曲「愛．這件事情」，炒熱會場氣氛。
來自頭份市的陳穆貞一早就全家出動到苗栗陶瓷農創園區參加親子陶瓷彩繪DIY，她選了彩繪柿子、女兒陳可嬡則選擇彩繪石虎。問陳可嬡為何彩繪石虎，念大班的她說：「石虎很可愛，我很喜歡」，媽媽陳穆貞則表示，很高興有機會參加此次活動，讓小孩子認識到石虎和家鄉的美。
苗栗縣副縣長邱俐俐指出，桃竹竹苗區域治理平台透過各項合作議題，促進四縣市攜手解決區域問題，其中藝術和文化是重要的黏著劑。她認為「桃竹竹苗」已經是一個共學、共創、共好的文化生活圈，本次活動也成功凝聚四縣市的青年與家庭參與，讓陶瓷彩繪以更生活化的方式走入社區，也替「公館陶」的在地文化注入新能量。邱俐俐表示，縣府將持續推動跨縣市青年交流，讓更多民眾親近藝文與地方文化，打造出屬於桃竹竹苗的青年創作平台。
