桃竹竹苗首長 新年打拚迎挑戰

桃園市元旦升旗昨在長庚養生村大草坪舉辦，市長張善政（中排中）表示，期盼新年大家站在自己工作崗位全力發揮，為桃園、為中華民國打拚。（賴佑維攝）

新竹市長高虹安在元旦升旗典禮宣布多項政策實施進度。（邱立雅攝）

苗縣府1日於縣府第一辦公大樓廣場前舉行元旦升旗典禮，縣長鍾東錦伉儷、立委邱鎮軍、陳超明等人與鄉親共迎新年曙光。（呂麗甄攝）

桃竹竹苗4縣市1日分別舉辦元旦升旗典禮，桃園市長張善政喊話希望市民為桃園、中華民國打拚；新竹市長高虹安宣布啟動小巨蛋孵蛋計畫；新竹縣長楊文科則為新局處揭牌；苗栗縣長鍾東錦期盼新的一年朝野和解，讓地方行政更順暢。

張善政表示，國際局勢混亂，但是台灣、中華民國有我們的優勢，屹立不搖115年來雖充滿挑戰，但是眾人都充滿信心。參加升旗通常會有新年新希望，他的希望就是大家站在工作崗位全力發揮，為桃園、為中華民國打拚。元旦升旗典禮選擇在長庚養生村舉行，希望新的一年桃園鄉親能健康長壽，市府也沒忘記桃園生氣蓬勃，邀請小朋友一起上台，象徵顧長輩又顧孩童。

新竹市元旦升旗典禮昨由運動員譚雅婷領唱，現場湧入約4500名市民，高虹安致詞中回顧施政3周年成果，並正式宣布啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，目標打造具備賽事、演唱會及會展功能的複合式國際地標。

高虹安指出，關埔空橋工程慈雲路2到5號工程進度已過半，民間捐建的5座空橋也都在陸續動工中，大新竹輕軌已完成紅、藍線整合。她現場更宣布因財政減債有成，將普發市民5000元消費金，並加碼育兒與敬老福利，落實安居科技城願景。

楊文科昨在升旗典禮後為「聯合服務中心」、「數位發展處」及「高齡長照處」揭牌，他表示今年是上任第8年，隨著「5支箭」產業與交通建設有成，全縣人口預計年底將突破60萬大關，竹北、湖口、竹東更榮獲全台最大市、鄉、鎮「三冠王」，未來縣府將持續推動5大高中職計畫及總圖、美術館建設，致力教育與藝文發展。

苗栗縣元旦升旗典禮由烏眉國小節令鼓及竹南鎮立合唱團揭幕，吸引逾3000名民眾共迎新年。鍾東錦表示，新的一年期盼朝野和解，明確政策方向，讓基層縣市政府及鄉鎮市公所行政更順暢。

鍾東錦說，縣府將持續推動教育與醫療建設，包括陽明交大合作學程與竹南大千醫院基地，同步銜接桃竹苗大矽谷計畫，透過天花湖水庫等基礎建設完善水電供給，提升鄉親生活品質，攜手中央與地方共同推動苗栗穩健發展。