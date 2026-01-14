桃竹苗低溫下探10度！下週接冷雨 輕颱洛鞍最快凌晨生成

各地低溫持續，桃竹苗局部地區將跌到10度以下，下週可能還有冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，屆時各地陸續轉冷，降雨範圍也會進一步擴大。另輕颱「洛鞍」即將生成，可能助長東北風強度。

北部和東部本週末回歸偏濕冷天氣，下週起降雨範圍還會擴大。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，15日除了台東、恆春半島有零星雨，其他地區以多雲到晴為主。不過16日至18日降雨範圍增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區仍是多雲到晴。

東北季風將在19日轉強，且20日有冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部、東部天氣轉濕涼。

另菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預計最快在15日凌晨到白天形成輕度颱風「洛鞍」，可能會增加東北風的強度，較不會直接影響台灣。

此外，桃園以南在15日起至本週末的清晨要留意起霧或出現低雲，花東沿海16日至17日可能出現長浪，提醒民眾多加注意。

輻射冷卻作用將導致日夜溫差大，桃竹苗15日局部低溫下探10度或更低。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢方面，受輻射冷卻影響，15日早晚偏冷且日夜溫差大，中部以北、宜蘭低溫12度至14度，桃竹苗局部下探10度以下，南部低溫約15度至17度，中南部16日也要注意日夜溫差狀況。

20日起有新1波冷氣團或強烈大陸冷氣團來襲，中部以北、宜蘭低溫僅11度至14度，高溫15度至18度，南部、花東低溫為14度至17度，高溫18度至24度。

