桃竹苗分署全力備戰 培訓新秀挑戰亞洲技能漆作金牌

黃奕樺(左)，將代表台灣出戰亞洲賽，桃竹苗分署長賴家仁(右)為她打氣加油。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】第3屆「亞洲技能競賽」將於11月27日至29日在台北南港展覽館登場，這是臺灣睽違三十年再次取得主辦權的重要時刻。本屆共有28國、44職類、超過500名選手同場較技，規模空前，引起各界關注。上屆臺灣在阿布達比以12金、6銀、4銅及3優勝、總獲獎率93%奪下總冠軍，其中「漆作裝潢」技術更勇奪金牌，成為亮點。今年代表臺灣出征青少年組漆作裝潢的，是16歲、來自台東卑南鄉、由桃竹苗分署培訓的選手黃奕樺，她首次踏上國際舞台，期盼延續金牌傳統。

黃奕樺目前就讀公東高工室內空間設計科。國一時，她因不想加入運動社團而意外選擇漆作社，卻在第一次完成作品後，被創作帶來的力量深深吸引。她天生擅長構圖與線條控制，作品比例精準、筆觸穩健，很快成為校內重點培育的選手。然而，她的訓練過程並不平順。一次全國賽中，她因緊張踩空馬椅梯摔落，雖無大礙，卻因此扣分。那一刻讓她明白「穩定度」的重要，也成為她重新調整節奏、打好基礎的契機。透過不斷練習，她逐漸累積起沉著度與抗壓性，最終在第55屆全國技能競賽奪銀，更在國手選拔中脫穎而出。

為全力迎戰國際競賽，黃奕樺自11月3日至25日進駐桃竹苗分署展開密集訓練。分署提供完善設備與獨立住宿空間，讓她能無後顧之憂投入訓練。本次集訓由宋侑蓁老師親自帶訓，協助奕樺從「徒手繪線」提升到熟練使用工具：在競速上漆時學會調整施力方向與滾刷角度，使畫面更乾淨細緻；在繪圖時掌握正確貼尺技巧，不僅避免殘膠，更有效提升速度。奕樺表示，宋老師讓她建立穩定操作與檢查流程，讓她更有信心在國際舞台上展現自己，希望能突破過往、為臺灣再添一面金牌。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署長期深耕技職教育，致力打造完善的培訓環境，讓年輕選手能無懼挑戰，在國際舞台展現臺灣技術實力。他也邀請社會大眾關注亞洲技能競賽，為臺灣選手加油打氣，共同見證青年技術人才的精彩表現。(圖/桃竹苗分署提供)