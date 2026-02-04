桃竹苗分署助企業活用銀髮人力

桃竹苗分署銀髮人才資源中心舉辦「企業輔導團共識會議」，專家學者們與桃竹苗分署長賴家仁（中）合影。

▲桃竹苗分署銀髮人才資源中心舉辦「企業輔導團共識會議」，專家學者們與桃竹苗分署長賴家仁（中）合影。

為協助企業掌握就業市場變化、有效運用銀髮人力，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署結合產官學界專家成立「企業輔導團」提供轄區企業免費到場輔導，有效改善就業環境、穩定勞工就業，推動友善職場發展。「企業輔導服務」即日起開放申請，歡迎洽詢桃竹苗區銀髮人才資源中心，電話 03-5583456 分機 222（李小姐）。

桃竹苗分署每年協助超過 100 家企業，輔導內容涵蓋組織經營管理、中高齡職務再設計、銀髮就業資源導入、人力資源管理、勞工安全衛生、勞資諮詢及友善就業菁采獎等多元面向。企業提出申請後，分署將指派專人聯繫，了解實際需求，媒合合適的專家顧問進場提供具體建議。其中，「財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會」透過專業輔導團進行職場調整，運用「工作生活平衡」補助辦理員工身心健康與舒壓課程，並推動「中高齡職務再設計」，有效維護中高齡員工肌骨健康與作業安全，113 年度離職率僅 1.4%，成效顯著。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為達成 115 年度輔導目標，分署已於 2 月 2 日召開共識會議，透過委員意見交流聚焦企業實務需求，持續提供更精準的改善方向，協助企業以最有效率的方式打造友善職場，並因應社會結構轉型，邁向永續經營。此外，分署轄下的桃竹苗區銀髮人才資源中心亦扮演企業與中高齡勞工的重要橋梁，除定期辦理中高齡及高齡者就業促進課程外，並整合勞動部各項獎補助資源，提供企業一站式諮詢與協助。轄區企業可多善加運用政府資源，與政府攜手打造多元包容、世代共融的就業環境。更多中高齡及高齡就業相關措施，請洽 03-5583456，或至「45+ 就業資源網」（ https://45plus.wda.gov.tw/ ）查詢。