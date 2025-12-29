桃竹苗分署助青年瞭解產業趨勢及規劃未來 擴大辦理職涯巡迴列車

【記者 彭慧婉／新竹 報導】為協助青年及早認識自我、了解產業脈動並探索未來方向，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賈桃樂學習主題館115年將擴大辦理「賈桃樂職涯巡迴列車」，首度將「AR實境職涯試探」、「氣場解密」等創新職涯探索資源帶入桃竹苗地區國高中校園，讓更多青年可不受地理限制即可獲得職涯探索協助。即日起受理登記，歡迎各級學校踴躍報名參與。

桃竹苗分署辦理職涯巡迴列車以來，廣獲校方與師生高度肯定，本(114)年巡迴活動共計辦理 65 場次，提供適性測驗、牌卡探索、虛擬職場體驗、職涯講座與實作課程等服務，服務超過 2,200 名學生，協助學生在學習階段即開始探索未來藍圖。苗栗啟新國中老師表示，學生們在職涯牌卡活動中第一次如此認真思考「自己真正想要的職業」，並在過程中逐步釐清興趣方向；新竹橫山國中老師亦分享，有原本害羞的孩子在活動後變得自信許多，甚至開始主動詢問不同職業的特質與發展。獅潭國中老師則提到，學生在團體測驗後對「何倫碼」產生高度興趣，願意花時間深入了解自身特質，顯示巡迴列車已成功在校園紮根並啟發學生對未來的思考。



桃竹苗分署長賴家仁表示，職涯巡迴列車的推動，是希望將「職涯教育走進校園、走進生活」，協助學生在學習階段就能逐步找到方向、看見未來可能性。115年度桃竹苗分署將推出升級版「職涯巡迴列車」，除強化學生職涯諮詢、團體輔導及多元測評工具運用外，並將賈桃樂學習主題館內廣受歡迎「AR 實境職涯試探」、「氣場解密」等探索體驗設施，配合巡迴列車移至校園，並可依據各校需求提供客製化課程組合，協助不同環境與條件的學校打造最適切的探索職涯講座與實作課程。此外，賈桃樂學習主題館亦將持續強化個別青年從探索興趣、瞭解產業趨勢及規劃未來方向，歡迎各級學校踴躍報名參與。

對賈桃樂相關活動有興趣的學校與青年，請洽（03）534-3011分機 5110，或造訪勞動部勞動力發展署桃竹苗分署官方網站（https://jtl.wda.gov.tw/）及賈桃樂學習主題館Facebook 粉絲專頁查詢，掌握最新活動消息。（圖：桃竹苗分署提供）