桃竹苗分署協助青年穩定就業 提供職涯諮詢、就業媒合、津貼獎勵

▲「支援青年就業計畫」針對年滿15至29歲本國籍未在學且連續60天未就業的初次尋職青年皆可參加。

【記者 彭慧婉／桃園 報導】為促進青年順利就業並在職場穩定發展，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極推動「支援青年就業計畫」及「青年職得好評計畫」，分別針對初次尋職及長期待業的青年，依需求提供協助，包括職涯諮詢、求職準備、尋職期間的津貼支持到就業後穩定留任，提供青年完整且連續的就業協助，打造友善青年的就業環境。

▲「青年職得好評計畫」協助失業達6個月以上青年職涯再造，透過履歷健診及強化面試技巧等管道，協助穩定就業。

針對初次踏入職場或是對自己未來迷茫的社會新鮮人，桃竹苗分署透過「支援青年就業計畫」提供各類諮詢輔導的支援資源，包含實體及線上職涯諮詢、協助履歷撰寫，以及媒合就業等服務，協助青年順利就業。歡迎年滿15至29歲、畢業後未就業達60日以上的本國籍青年，透過台灣就業通計畫專區( https://gov.tw/goH )申請參加計畫，若青年依規定完成各項求職準備，仍暫時未能找到工作，每個月可以申請尋職津貼6,000元，最高發給1萬8,000元，讓青年能夠安心找工作；如果在參加計畫期間找到工作，而且穩定就業滿90日，可申領2萬元的就業獎勵金，穩定就業滿180日，可再領取1萬元就業獎勵金，累計最高可領4萬8,000元，以鼓勵青年積極尋職並順利適應職場。

此外，勞動部在115年1月1日修正「青年職得好評計畫」規定，除協助長期待業的青年，更擴大適用到待業期間有從事部分工時工作的青年，只要至台灣就業通網站( https://job.taiwanjobs.gov.tw )加入會員及登錄履歷資料、完成線上職涯測評，備妥申請書、國民身分證、畢（肄）業證書等文件，至桃竹苗分署各就業中心提出申請，中心將安排專業職涯諮詢師提供一對一的深度就業諮詢，並結合職涯測評工具，協助青年精準媒合工作機會；除加強就業媒合外，也提供成功就業青年穩定在職滿3個月的3萬元尋職就業獎勵金，希望透過本計畫讓青年釐清職涯方向，進而轉正職穩定就業。

桃竹苗分署長賴家仁表示，透過「支援青年就業計畫」與「青年職得好評計畫」雙軌並進，期盼協助轄區青年在不同就業階段都能獲得適切支持，穩健累積職場經驗、邁向長期穩定就業。另外勞動部也提供多項青年協助措施，相關計畫資訊與申請方式，可親洽分署各就業中心或至台灣就業通「投資青年就業方案第二期」專區查詢（https://gov.tw/c93）。（圖：桃竹苗分署提供）