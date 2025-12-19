桃竹苗分署安排職場參訪、企業實習 助學子釐清未來方向

「賈桃樂青年企業實習推動計畫」安排國立北科附工動力機械科前往啟德重機參訪，實地觀察大型機械運作流程。圖：桃竹苗分署提供

為協助青年掌握就業方向、順利銜接職場需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於115年度持續推動「賈桃樂青年企業實習推動計畫」，積極與大專院校及高中職合作，透過校外職場參訪與企業實習活動，讓青年在就學階段就能親身體驗真實產業環境，提前認識重點產業發展趨勢，共計將辦理大專校院企業實習及參訪、關鍵職涯講座等共12場次，及國高中學子職場參訪計40場次，歡迎轄區各學校鼓勵在校生踴躍參與實習活動，提前佈局職涯方向，為畢業即就業做好準備；同時也歡迎企業提供優質職缺，讓青年畢業前深入了解企業特色，協助企業有效解決用才需求。

「賈桃樂青年企業實習推動計畫」辦理多場校外職場參訪，安排元培科技大學視光系前往遠見眼科參訪體驗。圖：桃竹苗分署提供

桃竹苗分署表示，今年度實習計畫已成功協助超過500名青年進入企業實習或順利就業。其中，台灣大學材料工程學系邱同學於七月暑假期間成功前往知名半導體企業實習，他談到，「如果能在高中或大學階段就接觸到這些資源，學生將有更多機會及早釐清方向，勇敢探索或轉換跑道。」此外，中華大學資訊工程學系林同學也在今年度九月起進入重點產業企業展開實習，他表示，「透過這次實習，有機會讓自己提早進入到產業，讓自己適應職場環境，是個寶貴的經驗」。

除大專青年外，為積極協助青少年提前探索職涯、接軌職場，藉由辦理職涯講座、職涯工作坊及職場參訪，幫助學生及早規劃個人職涯，瞭解並認識就業市場發展趨勢，提升就業準備力。今年度已辦理職涯講座等40場，並安排國立北科附工動力機械科參訪啟德重機，實地觀察大型機械運作流程，深入了解智慧機械產業，啟發學生對未來職涯發展的興趣與想像，獲得師生熱烈回響。

桃竹苗分署長賴家仁表示，115年度將以「青年、企業、學校三方共贏」為核心精神，整合產學資源，打造完善的職涯支持鏈。未來將持續擴大服務量能，協助桃竹苗地區青年掌握產業趨勢、企業提前布局人才培育，並強化學校職涯輔導能量，三方共同成為青年職涯啟航的「神隊友」。分署將持續推動多元職涯探索與企業實習計畫，協助青年對焦未來、勇敢啟航。詳細內容與報名資訊，歡迎學校及企業至桃竹苗分署官網，掌握第一手活動資訊。如欲參與計畫請洽詢專線03-339-2798分機12、13、16，由專人提供協助。

