桃竹苗分署導入客製化輔具 助中高齡者延長職涯





面對美國關稅與匯率波動帶來的挑戰，勞動部推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源，協助中高齡及高齡勞工減輕身體負擔並延長職涯，勞動力發展署桃竹苗分署運用「推動職務再設計服務計畫」，透過提供就業輔具及改善工作環境等方式，協助企業打造安全且友善的職場環境，並確保中高齡員工能夠持續穩定工作，安心續留職場。

位於新竹市的「財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會」，長年致力於服務身心障礙者，中高齡及高齡員工比例已超過半數，基金會為降低員工們的職業傷害風險，向桃竹苗分署申請「推動職務再設計服務計畫」，服務團隊會同專家學者前往訪視，針對總務組專員范先生的工作內容進行分析。范先生平日負責基金會大樓修繕，包括更換日光燈、水龍頭等，每次出勤需肩背約7至8公斤的工具包及A字梯，並使用推車攜帶榔頭、燈管、燈座等器材，在各樓層間穿梭移動，平均總負重達15至30公斤，每日需修繕8至9處。長期反覆彎腰取用工具及肩背重物，導致其腰背、肩頸與膝蓋等部位痠痛不適，隨著年齡增長更顯吃力。加上部分維修空間如停車場、倉儲間等光線昏暗，須手持燈具查看後再進行修繕，亦增加工作程序與負擔。

經服務團隊評估後，綜合工具零件收納、暫放零件檯面高度、鋁梯掛載空間等因素，並結合基金會全棟無障礙空間，發現原本范先生所用的工具推車不符合人因工程，便為其設計符合需求的客製化工具推車，以抬高工具零件檯面高度及水平推行方式運送工具與鋁梯，減少頻繁搬抬造成的負荷；同時提供頭燈，協助在光線不足的環境中修繕，降低不良姿勢與視覺疲勞，這些改善措施不僅有效提升工作效率，也讓修繕作業更加安全。范先生表示，新設備大幅減輕了工作壓力，也讓他更能專注於修繕品質。



