桃竹苗分署引進優質職訓課程 八年級小編跨行創造百萬業績
【記者 彭慧婉／桃園 報導】因應產業對專業人才的高度需求，協助桃竹苗地區具工作意願的失（待）業民眾重返職場，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極開辦涵蓋資訊、機電、創意、物流、機械、建築、能源及觀光等八大職群訓練課程，結合職業訓練、就業媒合與企業合作等多元資源，強化民眾專業技能，提升就業競爭力，創造更多再就業機會；任職旅遊業卻碰上疫情被迫轉行，做社群行銷又不幸碰上公司裁員被資遣，劉哲凱靠著就業中心推介參加職訓，成功逆轉卡關人生，創造百萬業績。
▲桃竹苗分署開辦多元創意設計職訓課程，培育文創產業所需各類專業人才。
28歲的劉哲凱，大學畢業後投入旅行業，卻因碰上疫情衝擊被迫轉職，隨後看好社群媒體興起，他又轉投入至社群品牌行銷領域工作，沒多久公司因人力縮編將他資遣，讓他一度對未來感到迷惘。面對失業與房租雙重壓力，劉哲凱前往就業中心申請失業給付過程中，經就服員諮詢時得知其本身具備行銷與品牌企劃基礎，但對商品開發流程與設計實務缺乏系統訓練，於是建議並推介他報名桃竹苗分署開辦的「商品創意設計」職前訓練課程，期望透過職訓補強專業能力，為未來創業與接案奠定基礎。
▲桃竹苗分署引進優質職訓課程，培育文創產業專業人才，創造百萬業績。
桃竹苗分署開辦的「商品創意設計」課程，正好補足劉哲凱在創業路上最關鍵的缺口，透過為期900小時的系統化訓練，他逐步打下商品設計基本功，課程涵蓋包裝設計、3D列印及 Adobe 設計軟體等實務技能，引導學員從零開始，完整理解商品開發流程，並將創意轉化為可量產、可販售的商品；透過循序漸進的實務訓練，讓劉哲凱不僅深化商品設計能力，更在結訓前取得視覺傳達設計乙級證照；結訓後，他也將所學實際應用於品牌經營與商品設計，並與朋友合夥投入文創產業，成功克服商品開發與設計瓶頸，創下百萬業績，為自己的職涯開創嶄新里程碑。
桃竹苗分署長賴家仁表示，劉哲凱展現高度「轉職韌性」，能清楚掌握自身優勢、正視技能不足，並將自我覺察轉化為持續精進的學習動力；他強調，轉職成功不只在於參訓，更在於能在學習過程中找到熱情與前進的方向，值得與轉職者借鏡。賴分署長也指出，桃竹苗分署將持續引進優質職訓課程，結合產業師資，協助學員培養實務導向技能，提升職場競爭力。民眾如有參加職業訓練需求，可就近洽公立就業服務機構釐清職涯目標及技能需求，並視需求推介參加職業訓練，相關課程及就業資訊內容可洽各就業中心，或上台灣就業通https://ww.taiwan.jobs.gov.tw及桃竹苗分署網站https://thmr.wda.gov.tw/查詢及報名，相關問題可電洽03-485-5368轉分機1602-1637自辦訓練科。（圖：桃竹苗分署提供）
