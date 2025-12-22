桃竹苗分署推動中高齡就業環境 輔導6企業勇奪「友善就業菁采獎」

勞動部今日在台北喜來登大飯店舉辦「友善就業菁采獎」頒獎典禮。圖：桃竹苗分署提供

勞動部為維護中高齡者及高齡者就業權益，鼓勵企業建構友善就業環境，今(22)日在台北喜來登大飯店舉辦「友善就業菁采獎」頒獎典禮，表揚具體落實友善措施與展現永續用才價值的優秀單位。勞動力發展署桃竹苗分署輔導轄區企業表現亮眼，「太古可口可樂」、「財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會」、「實耐格科技股份有限公司」、「碩陽電機股份有限公司」、「達穎塑膠股份有限公司」、「環球晶圓股份有限公司」等6家企業脫穎而出，展現桃竹苗分署與企業攜手推動友善職場的深厚成果。

桃竹苗分署輔導轄區企業表現亮眼6家企業脫穎而出。圖：桃竹苗分署提供

獎項分為「職場領航組」、「世代共榮組」、「職務再造組」及「傑出推手組」四大類。在「職場領航組」，「新竹市天主教仁愛基金會」以推動「職場安全，你我共創」零抬舉計畫及多元身心健康活動，成功強化職場安全、降低勞動負荷，113年離職率更僅1.4%，成效亮眼；「世代共榮組」由「太古可口可樂」脫穎而出，其於2020年成立多元與共融委員會DISCO，透過跨部門跨世代合作，持續強化溝通機制並營造包容文化，打造出兼具尊重與創新的職場氛圍，提升企業韌性與競爭力；在「職務再造組」，「實耐格科技」與「碩陽電機」長期投入職務再設計，從流程優化、輔具導入到工作條件改善，均有效協助中高齡員工排除工作障礙、提升效率，展現企業以人為本的承諾；「傑出推手組」則由「達穎塑膠」楊賀盛特助與「環球晶圓」黃俊榮製造部副總獲獎，達穎塑膠透過制度優化與多元關懷措施，讓銀世代員工留任率達到100%；環球晶圓則以QCC改善、I-Care提案平台及人因工程強化，自動化設備導入等措施，全方位提升中高齡員工作的安全與品質。

桃竹苗分署長賴家仁表示，隨著中高齡勞工比例越來越高，桃分署致力於提倡並協助轄區企業建構中高齡友善職場，積極輔導企業導入勞動部各項計畫，包括職務再設計與企業輔導團等，打造更穩定、更友善的就業環境，也期許藉由獲獎企業的實績案例作為模範，引領更多企業一同參與改善工作環境，創造永續的就業環境。更多中高齡及高齡者就業措施及資源，請洽桃竹苗區銀髮人才資源中心03-5583456或至45+就業資源網查詢。

