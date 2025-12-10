桃竹苗分署推「減班休息勞工再充電計畫」 助企業與勞工強化職能

【記者 彭慧婉／桃園 報導】因應美國對等關稅及匯率波動等國際情勢影響，勞動部啟動「減班休息勞工再充電計畫」（下稱勞工再充電計畫），協助受影響而實施減班休息的企業與勞工，經由在職訓練強化專業職能、提升競爭力。桃竹苗分署提醒轄區內企業與勞工皆可申請相關補助，並有專人提供協助，期望透過「企業強、勞工穩；勞工強、企業棒」的核心信念，攜手企業降低衝擊、守護勞工權益。

▲減班休息勞工可依需求選擇桃竹苗分署自辦、委辦課程，或參加勞動力發展署數位平台的線上課程，多元又便利。

勞工再充電計畫補助企業於減班休息期間辦理訓練，最高可申請350萬元補助費用，補助範圍涵蓋講師鐘點費、教材、場地及工作人員費用等，為因應企業多元培訓需求，取消企業訓練課程最低開班人數限制，讓企業辦訓更具彈性。勞工則可依實際參訓時數領取訓練津貼，以勞動部公告每小時最低工資計算，月投保薪資逾30,300元者，每月最高可領17,210元；薪資在30,300元以下者，如受減班影響，但未有薪資差額或差額較少的情形，也可在參訓後申請訓練津貼，每月最高補助2,280元。另一方面，勞工亦可依需求選擇桃竹苗分署自辦、委辦課程，或參加勞動力發展署數位平台的線上課程，且線上課程的參訓時間不再侷限於減班休息日，提供更高的便利性與多樣性，進一步協助勞工強化專業技能與職涯發展。

桃園市某家化學製品製造業者在桃分署協助下參加勞工再充電計畫，業者規劃「AI應用於製造業」、「智慧品牌策略：AI市場分析與定位」、「企業永續ESG管理人才實務」等課程，透過系統性的學習，協助員工掌握新興科技與永續管理趨勢。在分署的專業輔導下，企業不僅提升內部人力資源競爭力，也讓勞工在強化專業技能的同時，拓展跨領域知識，培養AI思維與永續管理能力，進而強化職涯韌性，為未來產業升級奠定堅實基礎。

桃竹苗分署長賴家仁表示，在職訓練是企業提升競爭力的關鍵工具。除勞工再充電計畫外，若企業屬於「僱用安定措施」公告適用的九大行業，還可申請「強化僱用安定措施」合併請領薪資差額補貼，協助企業在調整營運或減班期間，兼顧員工培訓與薪資保障，減輕勞工減班休息期間的經濟壓力。相關減班休息資訊可至「補助企業辦理員工訓練計畫網站」(https://gov.tw/dVC) 或「勞動部勞動力發展署桃竹苗分署」官方網站（桃竹thmr.wda.gov.tw/Default.aspx）或電洽(03)485-5368分機1902至1913。（圖：桃竹苗分署提供）