桃竹苗分署補助導入「職務再設計」友善環境 助攻延長職涯新可能

【記者 彭慧婉／桃園 報導】為因應國際經濟局勢與產業結構波動等因素，勞動部積極推動「勞工就業通計畫」整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，鼓勵雇主聘僱受國際情勢影響之失業勞工；勞動力發展署桃竹苗分署運用「職務再設計」提供就業輔具及優化工作流程，協助受關稅影響的劉先生減輕身體負擔並延長職涯，打造安全且友善的職場環境。

▲劉先生透過「職務再設計」補助，公司添購附燈5倍放大鏡，讓他減輕工作的視覺疲勞，優化作業流程延續職涯。

受美國關稅影響而遭資遣的劉先生，於2025年12月入職成悅科技公司，主要負責各類精密儀器維修與檢測，不同機具的構造差異極大，作業時需處理小於1mm的微小電子元件。劉先生在長時間的高精度檢測下，容易產生視覺疲勞，且在面對不可拆卸的大型機組時，常須深入機台內部昏暗的死角進行維修，受限於空間與傳統照明，工作上面臨極大的技術挑戰與環境限制。

▲劉先生運用購置的「專業頭燈」就業輔具，即使進行微細零件檢修與暗處作業，也能從容應對。

經桃竹苗分署專業團隊評估其工作困擾，運用「職務再設計」補助公司購置「手持式附燈5倍放大鏡」與「專業頭燈」等就業輔具，讓劉先生在面對微細零件與暗處作業時能游刃有餘，更大幅縮短了他適應產業變化的陣痛期，也讓技術專才得以在優化的工作環境中穩定發揮，落實友善職場的精神。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「職務再設計」正是協助受關稅影響的失業勞工在轉換職場或跨產業轉崗時，排除工作障礙、提升效能、穩定就業的利器。透過專家評估，改善工作設備或機具、提供就業輔具、改善工作條件或調整工作方法，相關改善費用皆可申請補助，每人每年最高補助達10萬元，雇主可善用此資源，為勞工打造更友善的工作環境，創造勞雇雙贏。除了「職務再設計」外，若勞工技能充足，雇主可申請「僱用獎助」，每人每月補助6,000元，最長6個月 ；若技能不足，則可採「先僱後訓」，由雇主安排職場導師提供訓練，勞動部補助「工作崗位訓練費」，每人每月1萬2,000元，最長3個月。欲了解更多相關資訊，歡迎造訪「勞工就業通」網站（https://reurl.cc/7VgY4l）。

此外，如想進一步了解中高齡及高齡者就業促進的相關資源，亦可至「45+就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw/）查詢，或洽桃竹苗區銀髮人才資源中心03-5583456分機202。（圖：桃竹苗分署提供）