桃竹苗分署輔導企業強化人力資源 獲勞動部「國家人才發展獎」肯定
勞動部主辦的「國家人才發展獎」，被譽為企業界人才學習與發展的奧斯卡獎，也是國內人力資源領域的最高榮譽，該獎項主要在評估企業推動「全方位人才發展」的成果，並與國際指標接軌，設有大型企業、中小企業、機關(構)團體、非營利團體與傑出個案等5個獎項；今年共有117家事業單位參選，最終評選出16家獲獎單位，並於4日在台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮；桃竹苗地區再創佳績，在桃竹苗分署資源挹注與企業積極深耕下，轄區企業「中強光電股份有限公司」榮獲「大型企業獎」殊榮，展現企業在人才發展上的卓越成效。
桃竹苗分署表示，此次獲得「大型企業獎」的中強光電股份有限公司，長期將人才發展納入管理體系，透過高階主管績效連結、職能架構建置及數位學習平台整合，打造線上、實體與OJT（在職訓練）三軌並行的學習模式，並以「R.I.S.E.」企業文化為核心，推動雙軌職涯與全球輪調機制，協助員工拓展國際視野，培養兼具專業、創新與永續思維的人才。
桃竹苗分署提到，中強光電亦持續深化內部講師制度，促進知識傳承與跨領域交流，並導入AI與數位工具打造智慧學習生態，讓學習與實踐更緊密連結。同時透過「Be A Giver 青年培力計畫」與「企業書院」推動產學共創，其中「Be A Giver 青年培力計畫」更善用勞動部「青年就業旗艦計畫」補助，並結合企業內部Mentor導師制度，協助青年快速銜接職場需求，提升專業能力與適應力。
桃竹苗分署長賴家仁表示，「國家人才發展獎」成立目的，主要為提升我國勞動力素質，鼓勵企業團體積極培育優秀人才，桃竹苗分署亦將持續協助轄區企業強化人力資源發展，包括運用補助資源規劃員工訓練、推動人才培育計畫、促進產學合作及導入數位與永續人才培育策略等，藉此協助企業打造更具韌性與永續性的工作環境；歡迎企業單位善用分署各項計畫資源，詳情可至補助企業辦理員工訓練計畫網站及桃竹苗企業人力資源服務網查詢，亦可電洽03-485-5368分機1926-1933。
