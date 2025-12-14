桃竹苗分署辦「銀齡共享」 助中高齡重返職場

桃竹苗分署廿三日辦理中高齡友善企業徵才暨職務再設計體驗，幫助中高齡延續人生經驗轉職。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為協助中高齡者順利重返職場，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於廿三日在竹北銀髮人才資源中心舉辦「銀齡共享-再起職場智慧之光」，活動主軸鎖定「媒合就業」與「職場優化」兩大面向，活動採線上報名，歡迎民眾踴躍參加。

桃竹苗分署表示，求職民眾除可在現場與企業面談、求職外，還可藉由趣味性遊戲帶領民眾認識政府相關促進就業資源，通過闖關遊戲者還可抽毛毯禮盒、在地農產品等精美禮物，讓更多中高齡善用政府就業資源再就業。

分署長賴家仁表示，中高齡及高齡朋友是職場的穩定力量與智慧資產，勞動部除了積極推動各項政策支持企業永續僱用，同時也推動多元措施協助中高齡就業，包含職涯諮詢、職業訓練、創業協助、技能檢定等各方面服務，給予退休後再就業或尋職的中高齡就業上的支持，為鼓勵更多離開職場超過三個月的五十五歲以上民眾重返職場，勞動部推動『五五就業獎勵』，只要符合資格並穩定就業，最高可領取六萬元獎勵金。

為落實中高齡友善措施，企業皆積極優化工作環境提供就業輔具以減輕工作負擔、安排員工定期健康檢查，並舉辦健康講座，致力於全方位照護員工的身心健康，確保中高齡民眾在入職後能夠穩定就業。

活動當日也將安排職務再設計的案例分享及輔具體驗，呈現企業如何透過工作內容調整與環境改善，有效延續資深人才的職涯並發揮其專業價值。