桃竹苗分署「產業人才投資方案」補助受訓 工地主任成功轉職機構設計經理

桃竹苗分署115年「產業人才投資方案」提供3年7萬元的進修補助，鼓勵在職勞工進修學習，提升競爭力。圖：桃竹苗分署提供

高齡工地主任面臨職涯瓶頸，藉由進修設計繪圖專業技能，也能讓自己的職涯柳暗花明。為協助在職勞工跟上產業腳步，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署特別推出「產業人才投資方案」，提供每位勞工3年內最高10萬元訓練費用補助，課程內容涵蓋產品設計、AI應用、資訊安全、電腦資訊技術、永續管理、財務金融等近420門熱門課程，並提供1萬人次訓練名額，歡迎在職勞工踴躍上「台灣就業通」報名，為自己的職涯再升級。

楊陳森把握在職進修機會學習設計繪圖，為職涯迎來轉機。圖：桃竹苗分署提供

現年58歲的楊陳森，過去任職於工業氣體產業，擔任專案經理兼工地主任。隨著公司業務調整，工作內容逐漸轉為以外勤工地現場勘查為主，不僅業務繁雜，上下班時間也較難掌握。加上年齡增長，現場工作的體能負荷逐步提高，讓他開始思考職涯轉型的可能性，期望重拾熟悉的研發設計領域，回歸較為穩定的工作步調。楊陳森利用周末假日，主動報名參加桃竹苗分署委託職訓教育協會辦理的「SolidWorks科技產品外觀與機構設計實務班」，精進設計與繪圖專業技能，期盼結合多年實務經驗，順利轉換職涯跑道。

楊陳森表示，歷經兩個月共45小時的訓練培訓中，最令他印象深刻的課程是「美學原理」，對於已在產業深耕20餘年的他，過去設計多以實用性為優先，這堂課卻啟發他如何從藝術與美學角度切入，再融入實用設計，「這在業界很難學到，對我幫助很大。」此外，課程中也學到板金相關的專業知識與技巧，可運用在工作實務上，加速工作效率；目前楊陳森已透過學到的專業技術，順利轉職至某設備股份有限公司擔任機構設計經理，並已穩定工作將近一年。他開心的表示，新工作不僅讓生活重回平衡，有更多的時間與家人相處，也找回對工作的熱情，但他並未因此停止學習，後續還主動報名Power BI、綠能建築資訊模型（BIM）、AI人工智慧等在職課程，持續學習新知，讓自己不斷跟上產業趨勢。

桃竹苗分署長賴家仁表示，面對產業瞬息萬變，勞工朋友若能培養「自學力」，便能透過各類訓練課程，持續精進專業知識與技能，提升職場競爭力，避免被職場淘汰，還能進一步為企業創造更高價值。「產業人才投資方案」除協助在職勞工提升職業技能，同時減輕經濟負擔，符合資格者課程補助最高八成，中高齡勞工補助全額，3年內最高補助10萬元。課程即日起開放報名，歡迎在職勞工至「台灣就業通」報名參訓。詳情請至「產業人才投資方案」網站或桃竹苗分署官網查詢，或電洽03-485-5368分機1351。

