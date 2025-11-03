桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」再創佳績 李建曄苦練「米蘭眼」世界西服大賽中奪金
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」培育服裝產業人才再創佳績！學員李建曄參加素有「西服界奧斯卡」之稱的「世界洋服同業聯盟大會」競賽，在30個國家的選手中脫穎而出，榮獲西服扣眼縫製技術「金手指」項目金牌；此項殊榮不僅對李建曄精湛手藝的肯定，也展現「衣啟飛翔創客基地」在專業培訓與就業輔導上的卓越成果。
「衣啟飛翔創客基地」是全國唯一以服裝設計為特色的基地，每年廣邀服裝各界專家辦理各項服裝培訓課程，幫助學員學習產業技術，課程內容涵蓋到服裝產業面貌、工作型態及未來發展等面向，引導對服裝產業有興趣的新血順利接軌職場；原本擔任門市人員的李建曄，因為懷抱著成為西裝師傅的夢想，2022年報名參加「衣啟飛翔創客基地」舉辦的「手工西服工作營」西服製作課程，跟著陳和平老師系統性的學習西服製作流程與技術，結訓後，在基地的媒合下進入「格蘭訂製西服」工作，成功轉職進入夢想職場。
為了證明自己，李建曄在工作一年後，決定挑戰今年在韓國釜山舉行的第40屆「世界洋服同業聯盟大會」競賽；他參賽的「金手指」項目，主要考驗手工縫製西裝領片上的米蘭眼（手工扣眼）；這項技術不僅要求精準開洞，還需進行細緻的手工加工，並呈現出立體飽滿的造型，製作過程講究，既耗時又極為考驗耐心與技巧。為了備賽，李建曄從半年前便利用下班及假日的空檔時間反覆練習，由於高壓訓練一度產生自我懷疑，差點放棄比賽，在創客基地的加油打氣及師傅陳和平老師的鼓勵和一句「重覆為成功之母」讓他重新振作，最終勇奪金牌。李建曄感性地表示，這份榮耀不僅是對他努力的肯定，也要獻給「衣啟飛翔創客基地」，讓他有機會轉職並獲得世界級的認可，未來能在服裝產業中走得更穩、更遠。
桃竹苗分署長賴家仁表示，「衣啟飛翔創客基地」積極邀請服裝產業的專家，透過課程、諮詢輔導及產業參訪，培育專業人才並媒合就業。為擴大服務能量及傳承珍貴的產業技術，本次獲獎的陳和平老師與李建曄共同協助拍攝「手工西服產業入門」學習教材影片已在創客基地YouTube頻道播放；賴分署長更進一步指出，目前基地已累積拍攝超過100支數位學習教材，內容涵蓋服裝專業、金線刺繡、藍染、樹皮布等傳統工藝，搭配桃竹苗分署八大職類（能源、機電、物流、創意、設計等）課程，完整記錄職人技術與產業知識，這些數位教材不僅是專業教育的寶貴資源，更是兼具教育與文化價值的資料庫，呼籲有興趣的民眾，可以透過「衣啟飛翔創客基地」YouTube頻道收看學習，相關課程及活動資訊可至臉書粉絲專頁查詢或電洽03-533-5055。
