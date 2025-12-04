桃竹苗分署「黃金組合」脫穎而出 亞洲技能競賽自主移動機器人職類奪金

桃竹苗分署長賴家仁(中)與榮獲青少年組「自主移動機器人」金牌的培訓國手莊致齊(右2) 、鄭宇翔(左2)及指導老師黃新福(右)、黃政鈞(左)合影。(圖/桃竹苗分署提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者諶志明

2025年第3屆亞洲技能競賽於11月29日在台灣南港展覽館圓滿落幕，我國代表隊展現亮眼實力，共奪下22金9銀5銅，勇奪參賽國家總冠軍。其中，由勞動力發展署桃竹苗分署培訓的國手於青年組「工業控制」、「服裝創作」、「冷凍空調」及青少年組「自主移動機器人」等7職類抱回8面金牌，全面展現我國技職教育深厚能量。

桃竹苗分署培訓的「自主移動機器人」 青少年組國手鄭宇翔(右)及莊致齊(左)搭配默契十足，成功奪金。(圖/桃竹苗分署提供)

桃竹苗分署提到，此次在青少年組「自主移動機器人」職類摘下金牌的莊致齊與鄭宇翔，由桃竹苗分署與君毅高中學攜手培訓。兩人年僅十六歲，卻展現超齡的技術穩定度與臨場成熟度。莊致齊自小著迷機構設計，擅長拆解、組裝，是隊上的結構核心；鄭宇翔則在程式邏輯與系統整合方面表現亮眼，思維細膩、執行精準。兩人分工明確、風格互補，在理論與實作間取得完美節奏，被教練形容為「一拍即合的黃金組合」。為協助選手在國際舞台穩健發揮，桃竹苗分署打造完善的移地訓練環境，提供住宿膳食、訓練材料與專業師資。其中，具多年國手指導經驗的訓練師謝道明老師親自擔綱，以其沉穩紮實的教學風格，成為選手最堅強的後盾。他擅長把複雜問題拆解成模組化概念，協助選手在反覆練習中找到穩定節奏；訓練期間更透過情境式模擬、突發狀況演練及精準錯誤分析，強化選手的臨場應對能力。

廣告 廣告

桃竹苗分署培訓的「自主移動機器人」 青少年組國手鄭宇翔及莊致齊同學兼搭檔默契十足，亞洲賽成功奪金。(圖/桃竹苗分署提供)

莊致齊與鄭宇翔說，分署與團隊自分區賽起一路相伴，從師資、設備到材料都給予最完整的支援，使他們能一步步挺進國際舞台。他們也特別感謝君毅高中的指導老師黃新福、黃正鈞，從校內基礎訓練到國際選拔期都給予穩定技術指導與精神支持，是促成此次佳績的重要力量。「聽到獲金那一刻，鼻酸得幾乎說不出話。所有努力就在那瞬間被看見。」兩人回憶起頒獎時，情緒仍激動未歇。

桃竹苗分署長賴家仁表示，此次亞洲賽被視為明年第48屆國際技能競賽的重要前哨戰，國手能藉由此役累積寶貴實戰經驗。未來分署將持續與學校攜手合作，深化技能教育能量，協助更多青年站上國際舞台，讓世界看見台灣技能的高水準表現。更多資訊，可瀏覽技能競賽主題官網，或搜尋臉書「技能競賽充電讚」官方粉絲團、IG「worldskillstw」。