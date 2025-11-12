桃竹苗分署11/28辦名人講座 啟發熟齡世代以行動續寫人生新篇章

▲桃竹苗分署11/28（五）舉辦「職涯心指引：馳騁熱情 築味無限人生」名人講座，邀請到唯賀國際餐飲集團吳家德總經理蒞臨，分享餐飲業經營心法與職場轉型歷程。

【記者 彭慧婉／桃園 報導】面對勞動市場與社會結構的轉變，如何激勵中高齡及高齡者延續職涯、重返職場，已成為當前重要課題。為協助中高齡及高齡者開拓職涯新方向、強化人際連結與社會參與，桃竹苗分署將於11月28日（星期五），在桃園市立圖書館總館一樓微光廳舉辦《職涯心指引：馳騁熱情 築味無限人生》名人講座，特別邀請唯賀國際餐飲集團吳家德總經理蒞臨分享，期望透過他的人生故事與經驗，啟發熟齡世代以行動續寫人生下半場的精彩篇章。

擁有多重身分的吳家德總經理，兼具專業經理人、暢銷作家與講師的「斜槓人生」，勇於在人生中年轉型，從銀行業務經理轉型變成為餐飲業總經理，善用多年的管理經驗與專業知識，打造獨具特色的NU PASTA與天利食堂雙品牌，並憑藉著自身豐富的人脈資源與經營歷程，築起無限人生。本次講座中，吳總經理將分享餐飲業經營心法與職場轉型歷程，教導參與者如何有效拓展人脈、開創熟齡職涯新方向。活動現場同步設有唯賀國際餐飲股份有限公司職缺諮詢攤位，提供求職民眾即時服務。凡於講座後填寫滿意度調查者，並可參加好禮抽獎活動，活動採線上報名（ https://forms.gle/f9U44wEeF62QW9Lz5 ），歡迎民眾踴躍參與，一起從心出發，打造精彩的人生下半場。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部積極持續推出各項中高齡及高齡者就業獎勵措施及相關補助計畫，鼓勵企業推動友善工作環境，並協助中高齡及高齡民眾順利就業，提供「企業輔導團」、「職務再設計團隊」等客製化諮詢服務。其中115年「繼續僱用高齡者補助計畫」申請開放受理至114年12月31日止，企業雇主只要僱用滿65歲(民國50年出生)之勞工，並達該行業規定留用比率，留用超過6個月且薪資不低於原有薪資，即可依規定申請補助，每人最高補助可達25萬8,000元，事業單位可透過線上申請系統（ https://pmess.wda.gov.tw/advancedAgeFrontend ），歡迎來電洽詢(03)558-3456，有專人為您服務；活動及課程相關資訊，亦可至Facebook粉專搜尋「桃竹苗區55+聊天室」追蹤最新消息。（圖：桃竹苗分署提供）