桃竹苗客庄村史展現地方文化底蘊

客家委員會客家文化發展中心昨（十六）日在臺灣客家文化館辦理「共寫庄事‧敘說庄聲」桃竹苗客庄村史第三期成果發表會，邀集十二組十六位客庄村史作者齊聚一堂，分享其於桃園市新屋區、大溪區、平鎮區、龍潭區、楊梅區，新竹縣關西鎮、新埔鎮，以及苗栗縣頭份市、苗栗市、三灣鄉等地村史撰寫成果。歷經近兩年的田野踏查、訪談紀錄與資料撰寫，作者們以文字記錄村落的發展脈絡與生活樣貌，呈現客庄社會的真實風景與人文底蘊。

客發中心「客庄村史撰寫輔導計畫」已邁入第三期，計畫旨在地方故事的蒐整與書寫中，梳理地方文史脈絡，建構聚落居民的歷史感，同時藉由作者與社區之間的交流互動，書寫共同的歷史，激發社區意識與凝聚力，並透過本計畫長期輔導陪伴機制，建立穩定的共學平台，培育更多村史書寫的種子作者，攜手為客庄聚落建構共同記憶與歷史圖景。成果發表會內容豐富。