桃竹苗庇護工場幸福手作禮 傳愛送溫心

桃竹苗分署聯合轄區庇護工場進入企業設攤，獲得熱烈迴響。





為迎接溫馨聖誕節，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2025年末前特別推出「幸福手作禮 傳愛送溫心」聖誕公益市集活動，攜手桃竹苗地區庇護工場，將帶著充滿心意與溫度的聖誕禮盒，深入企業內部進行展售，邀請更多企業與社會大眾一同支持身心障礙者的手作商品，讓愛與祝福在歲末傳遞到每一個角落。

桃竹苗分署今年以「走進企業、創造支持」為主軸，自12月16日起共規劃5場企業公益市集；分別是宏致電子股份有限公司、矽格股份有限公司、群創光電股份有限公司、中華汽車工業股份有限公司楊梅廠及台電新竹區營業處，透過企業場內展售，讓更多員工能近距離認識庇護工場的特色與價值，並以最實際的方式支持活動，庇護工場不僅是身心障礙者發揮職能的場所，更是提升自立能力、建立工作習慣、強化社會參與的重要據點。

本次聖誕公益市集，桃竹苗分署帶領庇護工場走入企業，增加曝光與銷售，同時也強化庇護員工的職能展現與自信心。參與的庇護工場包含：喜憨兒基金會、竹夢園-希望工坊、甜心小站庇護工作坊、美好庇護工場、哈比屋庇護工場、慢飛兒庇護工場等18家。展售品項橫跨咖啡、烘焙品、甜點、生活小物到節慶限定禮盒，每項商品皆由庇護工場員工親自完成，代表著努力與真心的最佳祝福。其中，喜憨兒基金會秉持「以愛與關懷化解障礙」的初衷，陪伴心智障礙者發掘潛能、走入社區，在生活與工作中重新找到自信與價值。旗下的烘焙屋與餐廳，以純真與專業為核心，讓憨兒從被照顧者轉變為能服務他人的角色，從需要被支持的身影，成為能用自己的力量創造價值、回饋社會的一份子。

財團法人喜憨兒社會福利基金會今年聖誕節推出的「聖誕限定-幸福閃耀．餅乾鐵盒」。(資料照片)









今年聖誕節推出的「聖誕限定-幸福閃耀．餅乾鐵盒」更蘊含了這份精神。濃郁奶香餅乾被細緻地揉成可愛的聖誕襪造型，每一道步驟都由庇護員工以最專注、最認真的態度完成；最後封裝進精緻鐵盒中，不只是商品，更像是一份用心守護的祝福。這份禮盒的背後，是他們一步步練習、反覆確認、用心堅持的過程，也是他們真誠想把「做好一件事」的力量傳遞出去的心意。透過這次公益市集，企業與大眾帶走的不僅是一份可口的點心，更是一段努力凝結而成的溫暖故事，那份專注、真摯與力量，都隨著禮盒一起走向歲末的每個角落，為這個冬天添上一份更動人的祝福。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「每一份庇護工場的商品，背後都是一步步努力累積的成果，桃竹苗分署將持續協助他們透過訓練與實作，建立穩定的職場能力，也期待更多企業與社會大眾共同響應支持。」目前桃竹苗轄區共有28家庇護工場，鼓勵企業與民眾多多購買「庇護工場」的商品，不僅送禮自用兩相宜，還可幫助他們永續經營，創造更多穩定的就業機會。為了讓大家更方便選購，桃竹苗分署也會在官網放上相關商品 EDM，歡迎民眾於有採購需求時至官網瀏覽與選購。希望大家以實際購買行動支持，後續如有採購需求，可逕洽各庇護工場，更多桃竹苗區庇護工場相關資訊請上桃竹苗分署官網查詢（https://thmr.wda.gov.tw/）。



