桃竹苗庇護工場春節禮盒 邀您一同傳遞溫暖

財團法人喜憨兒社會福利基金會推出2026新春禮盒，歡迎有興趣的企業與民眾選購，支持身心障礙者。

▲財團法人喜憨兒社會福利基金會推出2026新春禮盒，歡迎有興趣的企業與民眾選購，支持身心障礙者。

農曆春節將近除購置年貨外，今年不妨讓拜年送禮更添意義，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署集結14家庇護工場，推出2026年春節禮盒，超過百款年節禮盒與組合，內容豐富且充滿年節氣氛，歡迎有興趣的企業與民眾選購，透過實際行動支持身心障礙者，學習技能並獲得穩定就業的機會。

2026農曆馬年將至，財團法人喜憨兒社會福利基金會推出新春禮盒，不是隨便的手工餅乾，而是庇護員工經過無數次練習，用愛做出來的，每一片手工餅乾承載著真誠且負責任的祝福，同時透過庇護工場-喜歡你餐坊（竹北勝利店）工作的小秋（化名）把同伴們親手製作、用心包裝的餅乾送到大家手中，能親自把祝福傳遞出去，讓小秋感到無比滿足，小秋原在工作上遇到許多挫折，經過就服員不斷的陪伴溝通與鼓勵，以及庇護工場指導員就工作狀況彈性調整並耐心指導下，讓小秋逐漸建立自信，認真投入完成每一項工作，庇護員工在庇護工場中的成長歷程，將「溫暖」與「自立」的力量融入禮盒，每一份禮盒不僅是美味的享用，更象徵庇護員工們努力綻放的自信成果，也代表對庇護工場穩定就業、持續學習的堅定支持。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「一份禮盒，不僅代表一份支持，更象徵一個穩定的就業機會，也為身心障礙者開啟逐夢的可能。」桃竹苗轄區目前共有27家庇護工場，提供296個就業機會，協助身心障礙朋友學習技能並穩定就業。歡迎大家在選購年節禮品或日常用品時能優先選擇庇護工場產品，能以實際行動肯定庇護工場努力的成果。庇護工場配合春節未營業，歡迎提前訂購，年初五開工後可逕洽庇護工廠；桃竹苗地區庇護工場相關資訊，請至桃竹苗分署官網最新消息查詢(https://thmr.wda.gov.tw)。