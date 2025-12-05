桃竹苗運輸業座談 響應路口停讓 確保用路人安全

新竹區監理所邀集桃、竹、竹、苗縣市地區九大運輸業公(工)會參加運輸業座談會。





為讓運輸業者響應行車安全，新竹區監理所邀集桃、竹、竹、苗縣市地區九大運輸業公(工)會共計約30人參舉行114年下半年度運輸業座談會，落實業者自主管理，並加強宣導落實九大運輸業路口停讓觀念，確保路口行車與用路人安全。

為積極推動自主管理，以遊覽車客運業GPS系統4大異常（車輛異常、駕車時間、進入禁行路段、車輛逾檢）為參數，根據統計4大異常113年1至10月告警637件，114年1至10月告警618件，有下降趨勢，顯示業者自主管理已具成效。貨運三業部分，總計有1,295家，高風險業者運用貨運三業EIS管理制度來降低風險，根據統計113年度紅燈告警業者共計156家（12.0%），114年1至10月紅燈告警業者共計142家（10.9%），針對告警業者監理所皆有派員至公司查核，監理機關也將持續透過告警系統加強業者管理，並於每季辦理高違規駕駛人調訓，並引導業者自發性強化公司管理，共創零違規、零事故之願景。

新竹區監理所孫所長榮德表示，為配合交通部推動「路口禮讓 維護行人路口安全」不只是口號，更要運輸業從業人員身體力行，務必重視車輛「慢、看、停」及行人「優先行」的路口停讓文化。運輸業公（工）會均表示贊同，承諾加強對所屬會員宣導，落實駕駛人接近路口減慢速度，遇有行人應停等讓行人優先通行，以降低路口交通事故發生，攜手與政府共創安全友善的交通環境。

