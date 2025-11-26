桃竹苗駕訓班定期考核 4家獲特優

▲新竹區監理所日前針對轄區36家駕訓班進行114年定期考核，考核結果已出爐。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 新竹區監理所日前針對轄區36家駕訓班進行114年定期考核，考核結果已出爐，位於桃園地區的長榮駕訓班、大展駕訓班及新竹地區的日新駕訓班及新竹客運駕訓班脫穎而出，共計4家榮獲「特優」榮耀，其餘有30家駕訓班獲評為「優等」，2家駕訓班獲評「甲等」。

新竹區監理所所長孫榮德表示，駕訓班定期考核每二年舉辦一次，為使定期考核更為客觀公平，新竹區監理所邀集學界、業界專家學者及各級監理主管人員組成考核委員，針對行政管理、教學品質、車輛設備、教室場地、教材教具、研究創新及消費服務等方面進行17大項36小項，針對桃竹苗地區駕訓班進行為期2個月時間定期考核。

定期考核小組專家學者均表示，桃竹苗地區各駕訓班整體表現較往年明顯提升和進步，獲特優家數增加3家；優等家數增加19家，民眾可就近選擇優質駕訓班參訓，安心學習。

新竹區監理所提醒民眾，報名參加駕訓班駕駛訓練課程，除選擇合格之優良駕訓班外，並應簽訂「汽車駕駛訓練定型化契約」，在簽訂前攜回詳閱，充分瞭解契約內容，除可確保自身權益外，也能兼顧學習品質及效果。



