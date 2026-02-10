桃竹苗「產業新尖兵計畫」 助餐飲服務員成功轉職AI工程師

【記者 彭慧婉／新竹 報導】從餐飲服務員搖身成為AI工程師，王胤鵬透過參加「產業新尖兵計畫」翻轉職涯、實現轉職夢想!因應近期國際情勢變化與國內產業供應鏈對人才的高度需求，勞動部桃竹苗分署推動「產業新尖兵計畫」，鎖定電子電機、綠能科技、工業機械、數位資訊與國際行銷企劃等5大領域，開辦多項專業職訓課程，協助15至29歲失(待)業青年轉型成為國家重點產業人才，計畫不僅全額補助訓練費用最高10萬元，訓練期間每月另發給8,000元訓練獎勵金，幫助青年在景氣波動中開創轉職就業新契機。

▲王胤鵬參加「AI智慧應用實戰養成班」從餐飲業轉戰成為AI工程師，順利圓夢。

大學企管系畢業的王胤鵬，曾在餐飲業服務多年，因不願受限於既有的職涯框架，決定挑戰自我，轉向科技產業發展；看準AI潮流及人才需求趨勢，他報名桃竹苗分署「AI智慧應用實戰養成班」，在專業師資的指導下，從零開始學習Python、MySQL與line bot雲端部署等結合AI應用、雲端服務與系統開發等領域的專業技能；隔行如隔山，為了跟上學習進度，他經常在課後熬夜複習當天課程內容，一天投入超過12小時學習已成常態，儘管過程相當疲憊，但正是因為全心投入，讓他在短時間內快速累積專業實力。

靠著訓練打下紮實的技術基礎，結訓後3週，王胤鵬就順利獲得兩家公司錄取。現在，他在台灣專家模型股份有限公司擔任AI工程師，利用訓練中學到的人工智慧技術應用到各項專案開發，目前薪資已達5萬元。他感謝新尖兵計畫幫助他突破職涯框架，實現從餐飲業跨足科技業的夢想；也提到，每月的訓練獎勵金補助，讓他在跨縣市上課期間減輕租屋負擔，全心投入訓練。

桃竹苗分署長賴家仁指出，「產業新尖兵計畫」提供15至29歲青年參訓，培養業界所需的關鍵技術，分署與國立陽明交通大學、長庚大學、工業技術研究院及台中市電腦公會等口碑訓練單位合作，推出「AIoT與3D產品設計工程師培訓班」、「AI LLM工程師就業養成班」、「淨零永續推動人才養成班」、「晶片設計與實作班」與「國際行銷與商務英文實戰養成班」等18班，豐富精實的訓練內容結合理論與實作，系統化打造專業知能，歡迎青年踴躍報名參訓，為自己的技能鍍金、職場加薪。

15至29歲本國籍待業青年有意報名「產業新尖兵計畫」，請先至「台灣就業通」登錄成為會員並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗，充分了解自我及未來發展方向，選擇課程後報名參訓。如有計畫或課程相關問題，歡迎來電洽詢桃竹苗分署03-4855368分機1378至1380。（圖：桃竹苗分署提供）