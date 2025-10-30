桃竹苗11月9場徵才接力登場 上萬職缺搶才開跑打造最強轉職季

▲桃竹苗分署11月份在桃園、新竹、苗栗地區辦理9場徵才活動，歡迎有求職需求的民眾踴躍參與。（此為活動示意圖）

【記者 彭慧婉／桃園 報導】勞動部勞動力發展署桃竹苗分署11月推出9場大型現場徵才活動，從桃園、新竹一路延伸至苗栗，邀集超過200家企業、釋出上萬個職缺，橫跨科技、製造、服務、餐飲與醫美等產業，為民眾打造最強轉職季，熱力開跑！年末將至，正是規劃職涯、尋找新工作的黃金時機。

桃竹苗分署與桃園市政府合作，首場11月7日桃園場邀集友達光電、欣興電子、家樂福、王品餐飲等50家企業、釋出2,700個職缺，現場提供職涯諮詢與手語翻譯服務，完成面試還能兌換精美小禮物，氣氛熱烈。同日新竹場則與遠東巨城購物中心合作，集結緯創、鼎泰豐、三友藥妝、星巴克等知名企業，並安排摸彩活動、拍貼機合影與夾夾樂體驗，讓找工作也能變得有趣又有收穫。緊接著8日桃園場釋出多項高薪職缺，其中聖宜醫美顧問月薪上看15萬元、本源興構造設計工程師最高10萬元，吸引眾多青年與轉職族群報名參加。

12日的中壢場與13日的竹北場主打「在地就業」，設有就業促進專區與早鳥報到禮，面試還能挑戰夾娃娃機抽好禮，讓徵才現場熱鬧又有趣。接續14日與21日的桃園場，則邀集貳樓餐飲、藏壽司、DHL、陽程科技、安橋保全、統一超商等知名企業，共釋出上千個職缺，從工程師到餐飲幹部、保全、倉儲及行政職應有盡有。壓軸登場的22日苗栗場聚焦航太與精密製造產業，邀請睿信電子、友聯車材、京元電子等重量級企業進駐，現場並設有職涯探索攤位與「選物機自選好禮」互動區，讓求職過程充滿驚喜。

桃竹苗分署長賴家仁表示，11月徵才活動不僅提供多元就業機會，也設有履歷健診、職涯諮詢等專業服務，協助民眾掌握趨勢、強化求職競爭力。他鼓勵想轉職或尋找新機會的民眾把握年底求職旺季，帶著履歷、揪朋友一起出發，為職涯開創全新篇章！

此外，勞動部提供多項促進就業及職業訓練措施，協助青年尋找理想工作。若青年畢業後暫時未能就業，可參加「支援青年就業計畫」，凡年滿15至29歲、未就學且未就業達60日以上者，於線上申請加入後，即可獲得職涯諮詢、履歷撰寫指導、面試技巧培訓與職缺推介等多元服務，並可申領尋職津貼與就業獎勵金合計最高4.8萬元。詳情可至「台灣就業通」網站（ https://gov.tw/DhP ）查詢；11月份各場徵才活動資訊亦可上桃竹苗分署官網（ https://gov.tw/iEb ）了解更多。（圖：桃竹苗分署提供）