桃紅、粉花綻放5成 信義草坪頭「櫻」姿煥發

南投信義鄉草坪頭櫻花季，除了山櫻花率先綻放，粉紅色河津櫻也花開4、5成。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉草坪頭櫻花季將於1月31日開跑，今年受惠低溫少雨，目前桃紅山櫻、粉紅河津櫻，以及雪白李花綻放4、5成，之後還有其他品種接力開花，花季持續至3月1日，賞花將收清潔費50元，遊覽車採預約制，每日限額30輛，園區小車約400個停車格也將總量管制，籲請賞花民眾配合。

信義鄉公所今舉辦草坪頭櫻花季開鑼活動，南投縣長許淑華也到場參加，園區櫻花品系多元，數量超過4000棵，每逢盛開期花海與茶園相互輝映，為滿山翠綠茶園增添粉嫩「櫻」姿，景象美不勝收。

信義鄉長全志堅表示，目前草坪頭以山櫻花最早綻放，搭配河津櫻同步開花，花況已達4、5成，其他還有李花也開出繁盛花朵，百花競豔相當有看頭。

之後還有八重櫻、吉野櫻接力綻放，預估花期可到3月中，不過整個櫻花季從1月31日至3月1日，期間賞花每人收取50元清潔費，今年因以往的遊覽車停車場施工，大車停車場移往投93線1.5K處，遊覽車賞花採預約制，每天限額30輛，除夕、初一、初二則縮減至15輛，並只開放上午時段，預約成功即可轉乘免費接駁車至園區賞花。遊覽車可上網預約。

南投信義鄉草坪頭櫻花季，目前山櫻花最早綻放，花況達4、5成。(記者劉濱銓攝)

南投信義鄉草坪頭櫻花季，不僅有山櫻花、河津櫻，目前雪白李花也有5成花況。(記者劉濱銓攝)

