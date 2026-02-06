桃綠議員聯合登記初選 王義川帶正國會5人參選

（中央社記者葉臻桃園6日電）民進黨桃園市議員初選開跑，民進黨立委王義川今天陪同正國會5人初選登記，喊話希望讓現任議員都連任，民進黨團議員也在黨部舉行聯合登記宣示，展現爭取連任的氣勢。

民進黨布局2026九合一大選，六都提名初選事項從2月4日至10日領表登記，隨後協調，若協調未果，初選民調將於3月2日至4月10日舉行。

王義川上午陪同黨籍桃園市現任議員余信憲、彭俊豪、劉仁照、陳睿生，以及投入第10選區（龍潭）初選的新人張贊聞，至民進黨桃園市黨部遞交初選登記資料。

王義川表示，桃園是未來台灣發展的重心，此次正國會推出5名優秀的市議員候選人，期盼未來持續為桃園打拚；他的任務是讓現任23名民進黨桃園市議員都連任，也讓新人有機會進入市議會監督市政，會拚盡全力達成任務。

桃園市議會民進黨團議員上午也一同到民進黨桃園市黨部聯合登記宣示，齊喊「民進黨全壘打」展現爭取連任的氣勢。

其中，議員黃瓊慧將在下午接任黨團幹事長，黃瓊慧指出，預計2月10日確定桃園各區登記人數，若有超額登記將進行初選民調，期盼大家保有君子之爭，支持民進黨提出的候選人，一起努力將選戰打到最後。（編輯：林恕暉）1150206